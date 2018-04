Agustín Julio se encargará del equipo

Cambio de rumbo en Santa Fe

Redacción deportes

Se veía venir. Luego del empate 2-2 con el Once Caldas en El Campín, César Pastrana, presidente de Independiente Santa Fe, tomó la decisión de licenciar al técnico uruguayo Gregorio Pérez y sus colaboradores más cercanos. A partir de este lunes, el plantel profesional trabajará bajo las órdenes de Agustín Julio y Gerardo Bedoya.

Serán ellos los encargados de dirigir al equipo cardenal en lo que resta de la Liga Águila, de la que está prácticamente eliminado, y en la Copa Conmebol Libertadores de América, en la que enfrentará este miércoles al Flamengo en Río de Janeiro.

“Como todo en la vida, cuando no se dan las cosas hay que tomar decisiones, hay que tomar revulsivos. En ese orden de ideas tomé la decisión y vamos a enfrentar lo que viene con Agustín Julio. Vamos a trabajar de la mano con él y con todos los muchachos, vamos a sacar esto adelante”, aseguró el dirigente albirrojo, artífice de la etapa más gloriosa en la historia del club y quien en agosto dejará la institución para asumir un cargo en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Sobre las razones que motivaron su decisión, Pastrana aseguró que “son situaciones que vienen desde hace mucho tiempo. La temporada pasada fuimos eliminados en Copa Suramericana, perdimos el título ante nuestra hinchada y nunca nos había pasado en la Liga quedar eliminados con tanto tiempo de anticipación. Nos queda luchar para seguir en la Libertadores y en lo que queda del torneo”, agregó el máximo directivo santafereño.

La verdad es que al club albirrojo muchas veces le funcionó la apuesta por plantillas discretas y económicas, sin grandes figuras, pero con un estilo claro y mucha solidez defensiva, virtudes que no tuvo este semestre. No se reforzó adecuadamente para asumir el doble compromiso, en el torneo local y el internacional, y ahora paga las consecuencias.

El profesor Gregorio Pérez dirigió 55 partidos, con un saldo de 23 victorias, 20 empates y 12 derrotas, 61 goles a favor y 40 en contra, para un rendimiento del 54 %. El estratega uruguayo se mostró sorprendido por la noticia de su salida, aunque admitió que a comienzo de año tuvo diferencias con el presidente. “Estoy asimilando el golpe, porque duele, no lo voy a negar, pero respeto la decisión. Él es el dueño del equipo”. Luego, fiel a su estilo, señaló que “no soy hombre de excusas, tengo responsabilidad en la mala campaña, pero acá siempre fui de frente y dije la verdad. Sobre Luis Manuel Seijas dije que prefería a Macnelly Torres, que era una opción para venir. Y a Ómar Pérez no lo saqué, le dije que iba a tener menos minutos”. Finalmente agradeció “a los jugadores, colaboradores del club y a la gente. Muchas gracias por la forma como me trataron, con mucho respeto”.

Baldomero Perlaza, Ánderson Plata, William Tesillo y Jhon Pajoy fueron los jugadores que más utilizó el técnico Pérez. Su goleador fue Wilson Morelo.

El presidente Pastrana ya inició contactos para contratar un nuevo cuerpo técnico, pero quiere evaluar con calma la situación para tomar la decisión adecuada.