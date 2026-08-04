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Camila Russi: la niña que nunca dejó de creer

En entrevista con El Espectador, Camila Russi, defensora del Internacional, de Bogotá, repasó los momentos que marcaron su carrera deportiva y analizó el panorama del fútbol profesional femenino en Colombia.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
04 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Camila Russi, jugadora de Internacional de Bogotá.
Camila Russi, jugadora de Internacional de Bogotá.
Foto: FEMASPORT

Tenía apenas 11 años cuando le hicieron una pregunta que recuerda como uno de los momentos más importantes de su carrera. Integraba la selección de Meta y, junto con sus compañeras, participaba en una sesión con un psicólogo deportivo. El especialista les pidió que imaginaran cómo se veían dentro de cinco años, cuando tuvieran 16.

La mayoría respondió que esperaba seguir jugando para su departamento y, con algo de suerte, llegar a un equipo profesional; pero la respuesta de Camila Russi reflejó una convicción absoluta. Cuando...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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