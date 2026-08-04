Camila Russi: la niña que nunca dejó de creer

Camila Russi, jugadora de Internacional de Bogotá. Foto: FEMASPORT

Tenía apenas 11 años cuando le hicieron una pregunta que recuerda como uno de los momentos más importantes de su carrera. Integraba la selección de Meta y, junto con sus compañeras, participaba en una sesión con un psicólogo deportivo. El especialista les pidió que imaginaran cómo se veían dentro de cinco años, cuando tuvieran 16.

La mayoría respondió que esperaba seguir jugando para su departamento y, con algo de suerte, llegar a un equipo profesional; pero la respuesta de Camila Russi reflejó una convicción absoluta. Cuando...