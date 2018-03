Camilo Zúñiga, cerca del regreso con Nacional

Redacción deportes

No han sido para nada fácil los últimos años para el futbolista colombiano Camilo Zúñiga, quien por un problema en su rodilla derecha ha pensado hasta en el retiro. Todo comenzó en 2004, cuando hacía parte de la selección juvenil de Colombia, que era dirigida por Eduardo Lara. Sintió molestias y le recomendaron operarse. Le hicieron una artroscopia y menisco plastia. Es decir, le reconstruyeron su menisco externo. Duró seis meses fuera de las canchas, pero regresó y pudo jugar a su mejor nivel. Brilló en Europa, en la selección colombiana y llegó a ser querido por los mejores clubes del mundo.

En Brasil 2014 tuvo una buena actuación, a pesar de que meses antes a la cita orbital volvió a ser operado de la misma rodilla de años atrás. Nuevamente se recuperó bien y su nivel siguió siendo bueno, tanto así que se consolidó como titular de su equipo, el Napoles. Pero el 14 de octubre del 2014, en un partido contra el Inter de Milán, Zúñiga tuvo un golpe en su rodilla derecha. Se levantó, intentó seguir pero cinco minutos después pidió su cambio.

Ese fue el momento en el que comenzó su noche más oscura. Al principio le dijeron que tenía sólo una inflamación del cartílago, pero termino siendo operado nuevamente. El encargado de hacerlo fue el doctor Enrico Castellacci, el médico oficial de la selección italiana de fútbol, uno de los mejores médicos del mundo. Le hicieron una limpieza articular, en la que encontraron que el menisco estaba destrozado. Lo reconstruyeron con células madres. Al principio se dijo que la recuperación sería de 10 semanas, pero luego el tiempo se duplicó. Zúñiga no volvió a ser el mismo. (También puede leer: Camilo Zúñiga oficializó su regreso a Atlético Nacional)

En Bologna de Italia y Watford de Inglaterra no tuvo continuidad. Su rodilla no se lo permitió. Ahora regresó a Nacional, el equipo de sus amores, y tras hacer una buena recuperación y trabajo específico con su rodilla, cada día se siente mejor. Tanto que ya le han dado el visto bueno para regresar a las canchas.

“La verdad estoy trabajando bastante bien. La idea es que la otra semana pueda comenzar a trabajar con el grupo y ahí ya será el técnico el que decida cuándo puedo volver”, comentó en rueda de prensa el futbolista de 32 años, quien jugó por primera vez unos minutos con el equipo sub 17 de Nacional, en la sede de Guarne.

“Quería vivir esto, cogerme confianza. Estos 40 minutos con la sub 17 fueron muy importantes. Me voy sintiendo mejor, la pierna ha respondido muy bien. Ahora lo importante es que cuando el cuerpo técnico me dé la oportunidad, pueda yo hacer un buen trabajo”, destacó el lateral derecho que desde la otra semana comenzará a entrenar con normalidad con el equipo profesional. Su regreso a las canchas está cerca y él se siente como si fuera a debutar. “Así sea con una sola pierna, quiero jugar unos minutos en el Atanasio Girardot”, comentó el de Chigorodó, hincha de Atlético Nacional desde niño.