Canal prémium: sus cifras y proyecciones, y la inconformidad de los hinchas

Redacción Deportes - @DeportesEE

Tras 40 días de estar al aire, Win Sports+ asegura que ya tiene 200.000 suscriptores. Los simpatizantes que no están dispuestos a pagar los $29.900 mensuales buscan otros medios para seguir los partidos del fútbol profesional colombiano.

El pasado 20 de enero, tras más de año y medio de preparación, salió al aire el canal prémium del fútbol profesional colombiano: Win Sports+. Desde que se conoció que el valor mensual para el usuario sería de $29.000 pesos, la polémica está encendida. Y es que teniendo en cuenta que esa cantidad puede significar para muchas familias el dinero de los transportes de una semana o la plata para el mercado de algunos días, la cifra parece exagerada. Sin embargo, para las directivas del fútbol colombiano y del canal, no es así y aseguran que va por buen camino.

Al ser preguntado por El Espectador sobre el funcionamiento del canal en su arranque, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, respondió: “Es una herramienta que se utiliza hoy en todos los países desarrollados en el fútbol del mundo. Tarde o temprano iba a llegar a Colombia. Eso está inventado. Aquí se ha armado un escándalo porque la gente se acostumbró a ver todos los partidos de todo el año gratis. Tengo entendido que eso va bien, aunque sabíamos que iba a tener sus traumas”.

El escándalo al que se refiere Jesurún se ha traslado a los estadios. Por ejemplo, hinchas de Millonarios han colgado pancartas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, durante los partidos, con el mensaje: “#LoPagaráSuMadre”, una etiqueta que varias veces ha sido tendencia en las redes sociales como rechazo al hecho de tener que pagar para ver los partidos del balompié nacional.

No obstante, según cifras entregadas por Win+, luego de 40 días de estar al aire, el canal ha alcanzado el 40 % de suscriptores previstos para todo 2020. Dicen haber logrado 200.000 usuarios, lo cual significaría un ingreso de $5.980 millones, y la meta es de 500.000 hogares. “Si bien las suscripciones se presentan mayoritariamente vía operadores de televisión, también hemos registrado un incremento de 339% en los abonados en nuestra plataforma de streaming, Win Sports Online, en un comparativo entre febrero de 2019 y febrero de 2020, lo que demuestra la receptividad del producto y una tendencia creciente hacia el consumo de contenidos por canales digitales”, aseguró Jaime Parada, presidente del canal.

Es decir que si la tendencia de suscripciones continúa al ritmo en el que viene, según las cifras de Win+, es posible que el canal prémium supere las metas fijadas este año. Por eso, Jesurún, en diálogo con este diario, dijo que los dirigentes de los clubes no están preocupados por el comportamiento de los hinchas con el canal y advirtió que es “un proceso a tres años y va a llegar el momento en el que la gente va a entender que cada partido vale”. Además, afirmó que el precio de $29.000 no le parece costoso: “Estamos hablando de $300 por partido. Además es un tema voluntario, a quien no le guste, que vaya al estadio. ¿Cuánto vale ir al estadio? ¿En el sólo transporte cuánto te vas a gastar? ¿Cuánto vale la boleta? Yo creo que la gente terminará entendiendo”.

Pero hay muchos hinchas que no lo entienden así. “No estoy de acuerdo en pagar algo más por ver el fútbol profesional colombiano, por ver Win Sports+, debido a que es un abuso. No pueden censurar el fútbol, algo que contribuye a muchos valores que se pueden agregar a la sociedad. Y la liga profesional no tiene un nivel de pergamino para que lo estén cobrando”, expresó John Castro, un hincha de América, que, como muchos de ese club y de los demás, le ha tocado seguir las incidencias de los partidos a través de medios diferentes a la televisión. “Me ha tocado recurrir a la radio y a algunas páginas web para seguir el partido. Cuando se termina el partido ingreso a YouTube o a algunas páginas de fútbol, y ahí veo los goles”.

Pedro Ramírez, simpatizante de Independiente Santa Fe, está de acuerdo: “Se ha demostrado en las competiciones internacionales el nivel del fútbol colombiano. Ese canal ha hecho perder el interés en la Liga, uno se preocupa solo por su club. Se secuestró un poco el fútbol, ha alejado a la gente de una distracción. Los partidos que he visto han sido en el estadio y, los otros, han sido a través de páginas que la gente ha difundido en redes sociales, es una buena opción como protesta por el valor del canal y por el contenido”.

Y, David Peña, seguidor de Millonarios, reiteró que es “un costo excesivo” y que “le están sacando el fútbol a las personas que más lo disfrutan, pues es un deporte popular, es su naturaleza misma. Tampoco es justo que uno tenga que pagar un fútbol en el que las condiciones no son las mejores. No hay un producto excelente: el VAR no funciona bien, las canchas son malas y el nivel es bajo. Por eso, para ver a Millos voy al estadio y, cuando juegan de visitante, lo miro por señales piratas”.

En el ejercicio que realizó El Espectador para este artículo, solo una persona se mostró de acuerdo con el pago del canal prémium, argumentando que está quedando demostrado que “Colombia no es un país futbolero. Un país futbolero de verdad paga por ver esa pasión, como sucede en Argentina y en otras ligas del mundo. Con el pago del canal, a los clubes les ingresará más dinero y podrán formar mejores nóminas para brindar un mejor espectáculo”.

Por su parte, el presidente de de Win+ ratificó su agradecimiento con la audiencia, porque, según él, “estos resultados reflejan que nuestro esfuerzo por ofrecer una experiencia única en beneficio de la profesionalización del deporte favorito de los colombianos está teniendo una oportunidad .De nuestra parte, este resultado impulsa nuestro compromiso con entregarles a los hinchas del fútbol contenidos de calidad y a la medida de sus expectativas, con seguir invirtiendo en formatos y tecnología, y mantener activa nuestra capacidad de escucha hacia nuestros suscriptores, para garantizar la mejora continua de la oferta”.

Por ahora, se ve lejana la posibilidad de que el costo del canal prémium disminuya, pues sus directivas aseguran sentirse satisfechos con los resultados en cuanto a número de suscriptores para el tiempo que lleva al aire. Además cuentan con el respaldo de los máximos dirigentes del fútbol colombiano, un fútbol con algunos hinchas que le han dado la oportunidad a Win+, pero también con hinchas inconformes por tener que pagar para verlo, con hinchas que recurren a otras alternativas para saber qué sucede con la pelota, con hinchas que comenzaron a ir al estadio y con hinchas que ahora le ponen mayor atención a otras ligas.