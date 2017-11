Carlos Ibargüen se retractó de acusaciones a jugadores del Once Caldas

Redacción deportiva - @DeportesEE

“Teníamos que ganar, América nos hace el favor, empatamos, y en el último minuto se nos va. Duele mucho, sin palabras. Y al igual está la cochinada del futbol: los jugadores se venden, hacen una campaña horrible todo el año por no jugarle a un técnico y vienen a jugarse la vida contra nosotros por 700 millones. Pero bueno, así es esto”, fueron las declaraciones de Carlos Ibargüen después de que Cortuluá perdiera en el último minuto contra Once Caldas y descendiera a la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Las graves acusaciones generaron la reacción del club de Manizales, que le solicitó “a la Dimayor adelantar los procesos que sean necesarios para defender el buen nombre del Once Caldas y de sus integrantes y para castigar de forma ejemplarizante el comportamiento irresponsable del jugador (Ibargüen), quien puso en tela de juicio la honorabilidad de los miembros del equipo caldense al acusarlos de cometer conductas antideportivas”. (Lea también: Congelan acciones de Santa Fe que pertenecían a exdirectivo que lavaba plata)

Ibargüen rindió sus descargos el martes ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor y este miércoles convocó a una rueda de prensa para retractarse de sus palabras: “Soy de pocas palabras. Siento mucho dolor en este momento, pero vengo a retractarme de aquella acusación que surgió en caliente, dolido, triste”. (Perdomo fue autoritario en decisiones que favorecieron a Jaguares: presidente de Cortuluá)

“En el 2015 la sensación era diferente cuando subimos a la primera categoría. Hoy es un descenso, algo que no quisimos. Le manifesté al presidente que quería estar en Cortuluá para que no descendiera, por lo que siento por la institución, que me ha dado todo. El tema es retractarme y pedir disculpas a los jugadores y colegas que de alguna u otra manera les hayan afectado las declaraciones. Me retracto públicamente para resarcir moralmente a jugadores, técnicos, directivos y aficionados del Once Caldas. Y de corazón les pido disculpas a todos”, agregó el atacante. (Pelusso: "Omar Pérez armó la trampa para mi salida")

Carlos Alberto Ibargüen Hinojosa, futbolista de 22 años, quien también ha estado en Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín, reiteró su amor por el Cortuluá, que en 2018 jugará en la B: “Mi proceso en Cortuluá: vine de apoyo en menores, pude debutar con el profe Velasco en 2013 y todo lo que Cortuluá ha hecho en mi vida ha creado un amor profundo por esta institución. Sentí dolor y lo siento porque no quería descender”.