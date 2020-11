El entrenador de la selección de Colombia confirmó que el jugador de Boca Juniors estuvo en la lista inicial de 42 futbolistas.

Carlos Queiroz confirmó lo que se venía diciendo desde el fin de semana pasado: Sebastián Villa estuvo en la lista de 42 jugadores que fueron bloqueados por la Federación Colombiana de Fútbol para los partidos frente a Uruguay y Ecuador.

El seleccionador nacional reiteró que él no se puede poner en el papel de juez y que su labor, para la que fue contratado, es la de mirar el nivel futbolístico de quienes aspiran a estar en el equipo de mayores.

“Si está listo para actuar con Boca Juniors, eso quiere decir que también cuenta para Colombia. Tengo que ser claro en este tema: no soy nadie para dar juicios de valor. Alguna vez pasé por una situación similar, cuando me acusaron de cometer una injusticia, y sufrí bastante con la opinión pública y los medios. Por eso prefiero no opinar de cosas que no sean futbolísticas. Para eso hay un proceso judicial que se está llevando a cabo para encontrar las respuestas”, dijo el DT.

Además agregó: "Sé que ese tema está en manos de las autoridades correspondientes y que hay que prestarle atención, mucha atención tanto en Colombia como en Argentina.

Recordemos que el antioqueño fue acusado hace unos meses de violencia de género luego de que su expareja, Daniela Cortés contara a través de las redes sociales que el jugador de Boca Juniors la había golpeado en repetidas ocasiones.

Eso generó que el cuadro xeneize lo apartara de las actividades del club, que abriera una investigación interna además de la que se lleva a cabo en los estrados judiciales argentinos.

Este domingo, Villa volvió a actuar con Boca luego de muchos partidos sin hacerlo en la victoria 2-0 de los dirigidos por Miguel Ángel Russo frente a Newells.