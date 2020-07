A través de su cuenta de instagram, el jugador de 35 años confirmó su salida de la institución barranquillera.

Este miércoles, Carmelo Valencia confirmó a través de sus redes sociales que no seguirá en Júnior. El chocoano, que llegó al cuadro barranquillero por seis meses proveniente de Cúcuta Deportivo, no amplió su vinculación con el club y desde este 1 de julio es agente libre.

Aunque durante los últimos días hubo negociaciones entre las partes, charlas extensas, al final no se llegó a un acuerdo por lo que el futbolista de 35 años ya no hará parte de la institución. De hecho, en la capital de Atlántico se dice que la vuelta de Michael Rangel, luego de que América no hiciera uso de la opción de compra, habría influido en la salida de Tutunendo.

El momento financiero que atraviesan todas las instituciones deportivas del país ha obligado a un cuadro como el juniorista, uno de los más solventes de Colombia, a tomar esa determinación sabiendo que, por ahora, el regreso de la Liga BetPlay todavía está lejano.

“Quiero darle las gracias a Júnior y a Barranquilla por abrirme sus puertas y darle gracias al profe Comesaña, a mis compañeros y a todas las personas del equipo que aportaron en mi crecimiento personal. Me despido triste porque no pude mostrar todo mi potencial, pero tranquilo porque siempre lo di todo por esta camiseta”.

Recordemos que Valencia llegó a comienzos de este 2020, solicitado por el entrenador Julio Comesaña. Y que, en principio, la idea era poner a Rangel en un equipo del exterior y mantener a Carmelo en la nómina, algo que evidentemente no se pudo hacer por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que generó al nuevo coronavirus.