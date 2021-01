César Carrillo, exjugador de Millonarios, criticó a los médicos del club

El futbolista de 28 años aseguró que con él se equivocaron en su proceso de rehabilitación y que eso ha pasado con otros compañeros.

El paso de César Carrillo por Millonarios no fue el mejor. De hecho, el volante no tuvo regularidad, más que todo, por las lesiones que sufrió desde que llegó a Bogotá en 2018 proveniente de Jaguares (solo estuvo en cancha 38 minutos en 2020).

El futbolista de 28 años, que dejó el club embajador para esta temporada y que por ahora no tiene equipo (actuó en 75 ocasiones y marcó 12 goles), arremetió contra el departamento médico de Millonarios, al que señaló de hacer un pésimo trabajo.

“Quedé mal de la lesión que tuve en la rodilla. Ahora ando en Medellín haciendo de nuevo la rehabilitación. Las terapias no fueron las adecuadas y cuando tuve el aval para entrenar todavía no estaba bien. Perdí mucho tiempo en ese proceso”, dijo Carillo en entrevista con la Casa Azul Radio.

Y además agregó: “Según los médicos no tenía nada, que en la resonancia no salía nada. Ya después apareció el desgaste del cartílago, me operaron, pero durante la recuperación me seguía sintiendo igual que antes”.

Incluso Carrillo fue duro al reiterar que los jugadores que han pasado por el club y han sufrido cualquier tipo de lesión no quedan bien rehabilitados, no por falta de trabajo, sino por el mal direccionamiento del cuerpo médico.

“Siento que perdí un año de mi carrera. Y sé que hay compañeros que no están del todo bien. Los médicos, Juan Piñeros y Catalina Chica, son los encargados de las recuperaciones. Los fisioterapeutas solo siguen órdenes. Y creo que todo está mal desde quienes encabezan el proceso. Es algo deficiente en Millonarios, por no decir pésimo”.