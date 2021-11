‘Chicho’ Arango y el derecho del futbolista a ser hincha de algún equipo

La irracionalidad del fútbol y el canibalismo en las redes sociales. El irrespeto por los gustos y opiniones de los demás. Todos esos son los ingredientes de la absurda polémica que tiene como protagonista a Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero antiqueño que juega en el club Los Ángeles, de la MLS de los Estados Unidos y que pasó recientemente por Millonarios.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

Esta semana, en una entrevista para el Canal DirecTv, el futbolista de 26 años de edad fue consultado sobre su sentimiento en caso de que Nacional, equipo del que es hincha, y Millonarios, con el que fue subcampeón de la Liga el semestre pasado, llegaran a la final del torneo actual, en el que ambos disputan los cuadrangulares semifinales.

“Si pasan a la final Nacional y Millonarios, como hincha, le haría fuerza a Nacional”, aseguró con sinceridad el atacante, recientemente convocado a la selección de Colombia de mayores, con la que debutó el el duelo ante Paraguay, por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

En los cuadrangulares arrancan todos de cros, pero hay favoritos

De inmediato, algunos hinchas de Millonarios, ‘ofendidos’ comenzaron a criticar la posición del jugador, mientras seguidores de ‘Nacional’ aprovecharon para burlarse de los embajadores. La polémica se agudizó porque en el programa De Fútbol se Habla Así, de la misma cadena, contactaron a David Macallister Silva, capitán de Millonarios, para conocer su reacción.

🇨🇴 "En una final Millonarios vs. Nacional le haría fuerza a Nacional".



-Chicho Arango en #FutbolAsiDIRECTV por el 610/1610 y @DIRECTVGO pic.twitter.com/OiT4iT91ql — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) November 26, 2021

“No puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo pienso que hoy no puedo decir que lloro a mi mamá y mañana salgo y digo que amo a mi tía. Es algo que no comparto pero respeto totalmente porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores”, aseguró el capitán del equipo albiazul.

Arango, quien en dos pasos por Millonarios marcó 27 goles en 72 partidos, se mostró conmovido al despedirse de la institución embajadora a mitad de año y hasta dejó escapar algunas lágrimas en un mensaje en video a los hinchas, pero de igual manera nunca negó ser seguidor de Nacional desde niño.

Ante los comentarios en redes sociales, respondió: “Yo puedo llorar por quien quiera y cuando lo quiera y puedo decir que amo a quien yo sienta que amo... no lloré por algún equipo, lloré porque me despedí de lindas personas... quién dijo que por haber sido hincha de Millonarios no puedo ser hincha de algún equipo?... no soy vende humo, para tener que quedar bien con todo mundo”.

Aquí, todos sobre el Deportista del Año de El Espectador y Movistar

Lo cierto es que cualquier futbolista debería poder manifestar su simpatía por un equipo sin temor a represalias. Finalmente por eso amó el fútbol y el deporte. Si es profesional sus preferencias y gustos no deberían interferir con su trabajo. De hecho, el rendimiento de Arango, especialmente en su segundo paso por Millonarios, fue muy positivo.

¡@ChichoArango, felicitaciones por ser nombrado la Contratación del Año de la @MLS! 👏⚽️🔝 @LAFC



Eres un orgullo para nosotros y deseamos que sigas triunfando a nivel internacional. 😁✌️🇨🇴💙 https://t.co/NlRydk3LrQ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 22, 2021

‘Chicho’ debutó en primera división con Envigado, en 2012. Estuvo después en el Mestalla Valencia de España antes de llegar al club embajador. De ahí salió al Deportivo Aves de Portugal, país en el que estuvo también en el Tondela antes de regresar a Millonarios. En julio pasado fue transferido al Los Ángeles F.C. en el que ha sido gran figura. De hecho, fue convocado a la selección de Colombia y fue reconocido como la Contratación del Año en la MLS. Como profesional ha marcado 64 goles en 262 partidos.