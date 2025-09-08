No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Clásicos de la Liga BetPlay, entre luces y sombras

La décima fecha del campeonato dejó más emociones en las tribunas que en el campo de juego. Millonarios y Santa Fe empataron sin goles en un clásico capitalino que reflejó la crisis azul y las dudas del campeón.

Redacción Deportes
08 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
La hinchada de Millonarios sigue presionando a su grupo inversor Amber Capital
La hinchada de Millonarios sigue presionando a su grupo inversor Amber Capital
Foto: Jose Vargas Esguerra

Los clásicos son los partidos que nadie quiere perder. No hay un partido igual y son 90 minutos aparte. No importa si uno está en los últimos lugares de la tabla y el otro acaba de salir campeón: se juega a ganar. O eso pensaban los hinchas de Millonarios y Santa Fe sobre el clásico del sábado por la décima fecha de la Liga BetPlay 2025-II.

La previa prometía mucho: Millonarios llegaba en recuperación tras haber sido colero; Santa Fe, con altibajos pese a haber sido campeón en el primer semestre. Se trataba, además, de la...

Por Redacción Deportes

