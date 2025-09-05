🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
05 de septiembre de 2025 - 07:05 p. m.
Así han sido todas las clasificaciones de Colombia a los mundiales
La selección nacional, comandada por Néstor Lorenzo, logró este jueves su séptima clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA que se hará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Pero, ¿Colombia es un país con tradición mundialista?
