Claudia López y Daniel Quintero estallaron contra Win Sports por final de la liga

“Lamentable que ni ponen ni dejan hacer. Mezquindad”, fueron las palabras de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, luego de conocer el comunicado del canal Win Sports en el que prohíben la retransmisión de la final de la Liga BetPlay en pantallas gigantes este sábado en el parque Simón Bolívar.

Lo que comenzó como un rumor en la mañana de este jueves entre los hinchas de Millonarios, fue tomando fuerza con un tweet de Red+ Noticias. El canal anunció que la Alcaldía de Bogotá estaba preparando la logística para que los seguidores albiazules, que se quedaron sin boletas, pudieran vivir uno de los duelos más importantes de su historia frente a Atlético Nacional.

#Bogotá | ¡🔴Atención hinchas embajadores!



La Alcaldía de @Bogota alista logística para instalar pantallas gigantes en el parque Simón Bolívar para que los hinchas de Millonarios que no puedan entrar al estadio 'El Campin' disfruten allí la final del sábado. pic.twitter.com/FMJjGhEsHQ — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 21, 2023

Sin embargo, esta versión fue desmentida al medio día por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, que le mencionó a El Espectador que el evento no estaba confirmado.

Las horas fueron transcurriendo y mientras la Alcaldía de la capital comunicaba las medidas de seguridad para el sábado en los alrededores del estadio El Campín, Win Sports compartió un comunicado en el que aseguró que la retransmisión de su contenido, particularmente la final entre Millonarios y Nacional, no fue licenciada ni autorizado a Alcaldía ni a tercer alguno.

Comunicado oficial de Win Sports. pic.twitter.com/kbj15wM7s0 — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 22, 2023

“Agradecemos la buena intención de transmitir los partidos masivamente. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de alertar sobre la infracción que esto representa, puesto que se trata de un contenido licenciado por sus titulares a una empresa privada, y con la retransmisión sin autorización del encuentro, se vulnerarían los derechos de su titular, de la Dimayor y de los 36 clubes que hacen parte de ella”, aseguró el canal de televisión que invitó a los amantes de fútbol a asistir a los estadios o adquirir la suscripción del canal Win Sports+.

Ante esta respuesta, la alcaldesa Claudia López reaccionó en Twitter y aseguró que “en Bogotá estábamos dispuestos a poner el Parque Simón Bolívar, pantallas, logística y seguridad para el disfrute de la hinchada. Lo único que tenía que aportar Win Sports era la señal. Lamentable que ni ponen ni dejan hacer. Mezquindad”.

En Bogotá @MillosFCoficial, @CaracolRadio @Bogota estábamos dispuestos a poner el Parque Simón Bolívar, pantallas, logistica y seguridad para el disfrute de la hinchada. Lo único que tenía que aportar @WinSportsTV era la señal. Lamentable que ni ponen ni dejan hacer. Mezquindad. https://t.co/dazulJAv4g — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 22, 2023

La posición de la alcaldesa fue apoyada por el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien le pidió al canal estudiar la posibilidad de que se pueda transmitir la final en sitios públicos. “Invito respetuosamente a Win Sports que considere la posibilidad de que en sitios públicos y populares se pueda trasmitir la final del fútbol Colombiano”, mencionó Lizcano.

Caso similar fue el de Helga Lorena Angarita Croswaythe, Presidente de Red Intercable Tv Colombia. “Win Sports lo que no ganan por derechos lo recuperarán por publicidad. La clásica forma de ganar en tv abierta. Olvidaron lo elemental. Señores estamos en Colombia aplicaciones no son la solución para captar recursos. ¿Dónde están los expertos en mercadeo que no les hacen ver esto?”, dijo Angarita.

.@WinSportsTV lo que no ganan por derechos lo recuperarán por publicidad. La clásica forma de ganar en tv abierta. Olvidaron lo elemental. Señores estamos en Colombia aplicaciones no son la solución para captar recursos. Dónde están los expertos en mercadeo que no les hacen ver… — Helga Lorena Angarita Croswaythe (@loretvcomunita) June 23, 2023

En Medellín, donde estará concentrada la mayor cantidad de hinchas verdolagas, sucede un caso similar. El alcalde Daniel Quintero también ha mostrado su malestar ante la decisión del canal. “A Win Sports le ofrecimos hasta pagarles para dejar transmitir el partido en Pantallas Gigantes, y la oportunidad para que aprovecharan el espacio público e hicieran promoción de su marca. Increíble la miopía. Ninguna empresa triunfa ganándose el desprecio de sus clientes”, dijo.

A Win Sports le ofrecimos hasta pagarles para dejar transmitir el partido en Pantallas Gigantes, y la oportunidad para que aprovecharan el espacio público e hicieran promoción de su marca. Increíble la miopía. Ninguna empresa triunfa ganándose el desprecio de sus clientes. https://t.co/wY1AfV0PlE — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 23, 2023

La indignación de Quintero llegó a tal punto que mencionó que, de ahora en adelante y acatando el Código Nacional de Policía, “Win Sports tendrá que poner toda la seguridad —en el estadio Atanasio Girardot—. La policía la tendremos afuera, pero adentro, los 900 policías que nos toca poner, los tendrán que pagar ellos con vigilancia privada y lo mismo va a pasar con el tema del precio —del alquiler— del estadio. Tenemos un subsidio a un actor privado que en momentos importantes como este se le olvida que el fútbol nos une como nación y que es de interés público”.

Mensaje a directivos de Win Sports https://t.co/wY1AfV0PlE pic.twitter.com/GTF2T5kBBI — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 23, 2023

Por el momento, Win Sport no ha anunciado ningún cambio respecto a su decisión de prohibir la retransmisión de la final entre Millonarios y Nacional en pantallas gigantes en ciudades como Bogotá y Medellín.

