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02 de julio de 2026 - 11:06 p. m.

La memoria viva del primer mundial de Colombia

En 1962, Colombia fue por primera vez a un Mundial. De los 22 convocados, hoy solo quedan cuatro vivos. Hernando “Mono” Tovar tiene 89 años y es uno de ellos. Entre periódicos viejos y fotos en blanco y negro, revivimos la historia de una generación que clasificó contra todo pronóstico y le dio al país su primer grito en una Copa del Mundo.

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