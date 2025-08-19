No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia se juega su futuro en Libertadores y Sudamericana

Nacional visita a São Paulo en el Morumbí, América busca un Maracanazo contra Fluminense y Once Caldas pelea ante Huracán en Buenos Aires.

Redacción Deportes
19 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
Edwin Cardona de Atlético Nacional, Dayro Moreno de Once Caldas y Jhon Murillo de América de Cali.
Foto: Mauricio Alvarado, EFE

Llegó la hora de la verdad. Los clubes colombianos se juegan hoy su futuro en los torneos internacionales. Esta noche quedará claro si el país se queda sin representantes, si avanza la tripleta completa o si solo uno o dos logran sobrevivir en el continente.

Los destinos son Brasil y Argentina: Atlético Nacional visitará a São Paulo en el Morumbí (7:30 p.m., ESPN) por los octavos de final de la Copa Libertadores. En la Sudamericana, América de Cali buscará la hazaña en el Maracaná ante Fluminense (7:30 p.m.,...

Por Redacción Deportes

