Colombia se juega su futuro en Libertadores y Sudamericana

Edwin Cardona de Atlético Nacional, Dayro Moreno de Once Caldas y Jhon Murillo de América de Cali. Foto: Mauricio Alvarado, EFE

Llegó la hora de la verdad. Los clubes colombianos se juegan hoy su futuro en los torneos internacionales. Esta noche quedará claro si el país se queda sin representantes, si avanza la tripleta completa o si solo uno o dos logran sobrevivir en el continente.

Los destinos son Brasil y Argentina: Atlético Nacional visitará a São Paulo en el Morumbí (7:30 p.m., ESPN) por los octavos de final de la Copa Libertadores. En la Sudamericana, América de Cali buscará la hazaña en el Maracaná ante Fluminense (7:30 p.m.,...