Colombia Sub 23 terminó su gira con otra derrota

Redacción deportes

Los amistosos no valen nada si uno se queda con el resultado. Lo que importa es lo que se progrese. Por eso, las dos derrotas del equipo Sub 23 de Colombia, ante Brasil y este domingo ante Argentina, le servirán al técnico Arturo Reyes para saber con cuáles jugadores contar y con quiénes no dieron la talla para, ahí sí, armar un equipo que pueda clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero antes deberá hacerlo en el torneo preolímpico que se jugará el otro año en nuestro país.

El conjunto dirigido por Reyes, que venía de caer 2-0 frente a Brasil en Sao Paulo, este domingo, ante Argentina volvió a perder. Ante la albiceleste el equipo nacional comenzó ganando con un tanto de Juan Camilo Mesa. El buen volante del América de Cali aprovechó un rebote en el área que puso por encima a los de la tricolor.

Sin embargo, la igualdad llegó ante de la media hora.El argentino Nicolás González marcó la igualdad al minuto 33 y tan solo dos minutos después, el central Andrés Reyes provocó un penal y dejó a Colombia con diez hombres. Penal y gol.

La segunda mitad Colombia insistió, pero los locales hicieron valer su condición y a falta de diez minutos anotaron el tercero. Aunque con uno menos, Colombia mostró buenas condiciones con el balón. Falta afinar más detalles.

El preolímpico del otro año se llevará a cabo entre enero y febrero en Bucaramanga y el eje cafetero. El torneo entregará dos cupos a Tokio 2020.

