Colombianos en torneos Conmebol: Once Caldas sueña, Nacional y América en deuda

El presente internacional de los clubes colombianos refleja contrastes. Mientras en Manizales regresa la mística copera, en Medellín y Cali quedó un sinsabor.

Daniel Bello
20 de agosto de 2025 - 05:01 p. m.
Once Caldas, a diferencia de Atlético Nacional y América de Cali, se mantiene con vida a nivel continental.
Foto: Agencia EFE

El fútbol colombiano vivió momentos emotivos a nivel internacional. Dos de sus equipos más tradicionales, Nacional y América, sufrieron eliminaciones en territorio brasileño, mientras que Once Caldas sacó la cara por el país y mantuvo con vida una nueva ilusión continental.

A pesar de contar con varios representantes en Libertadores y Sudamericana, solo el blanco blanco logró abrirse camino hasta los cuartos de final. Tal como ocurrió hace 21 años en Manizales, la ilusión por una gesta internacional volvió a tomar fuerza, ahora bajo el...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

