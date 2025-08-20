Colombianos en torneos Conmebol: Once Caldas sueña, Nacional y América en deuda

Once Caldas, a diferencia de Atlético Nacional y América de Cali, se mantiene con vida a nivel continental.
Foto: Agencia EFE
El fútbol colombiano vivió momentos emotivos a nivel internacional. Dos de sus equipos más tradicionales, Nacional y América, sufrieron eliminaciones en territorio brasileño, mientras que Once Caldas sacó la cara por el país y mantuvo con vida una nueva ilusión continental.
A pesar de contar con varios representantes en Libertadores y Sudamericana, solo el blanco blanco logró abrirse camino hasta los cuartos de final. Tal como ocurrió hace 21 años en Manizales, la ilusión por una gesta internacional volvió a tomar fuerza, ahora bajo el...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
