No me acuerdo de una convocatoria más esperada que la que fue publicada el martes por la noche por la Federación Colombiana de Fútbol. Se viene una fecha doble decisiva para nuestras aspiraciones de seguir con la sana costumbre de ir a los Mundiales, después del gran golpe recibido el año pasado contra uruguayos y ecuatorianos. Ahora visitaremos a Perú en Lima el jueves 3 de junio y recibiremos a los argentinos el martes 9, si las cosas mejoran en materia de orden público en Barranquilla.

Las principales novedades de la lista de Reinaldo Rueda son los primíparos Carlos Cuesta y Baldomero Perlaza, de gran nivel en sus clubes. Cuesta es titular en el Genk de Bélgica hace años y Perlaza muestra un gran despliegue en Nacional. Los regresos de Yairo Moreno, clave por toda la banda izquierda en el León mexicano; su compañero de Liga, Óscar Murillo, del Pachuca, que era miembro de número en la era Pékerman y que por su perfil zurdo brinda alternativas; el retorno más esperado, el de Rafael Borré, que en River ha hecho muchos goles y fue ignorado prácticamente por Queiroz que lo llamó para casi ni saludarlo al almuerzo en la concentración, y el más polémico por la reacción en redes, Sebastián Pérez, que desde la Copa América 2016 no veía la camiseta amarilla y hoy de buen suceso en el Boavista portugués. Gustavo Cuéllar perdido en Arabia Saudita también es uno de los reinsertados y palos de la citación, ninguneado desde hace dos años prácticamente.

Juan Fernando Quintero, quien reapareció hace poco, y Miguel Borja goleador en el Júnior, no disfrutaban el “palomazo” desde el Mundial ruso. La zurda de Juanfer jamás podrá ser menospreciada si está jugando así sea en la conchinchina y menos con la inestabilidad física de James Rodríguez, quien actúa en tres partidos al mes con suerte lamentable.

En resumen, llegan tres arqueros, cuatro laterales, incluyendo a Moreno y a Tesillo, cuatro defensas centrales, seis volantes de primera línea, tres de segunda y seis delanteros. No citó a Falcao, lo que evidentemente llama la atención. Puede estar pensando en darle más tiempo para recuperarse de sus dolencias, pero un goleador de sus características vigente siempre hará falta y será extrañado. ¿Debió mirar más para el campeonato local con lo mal que nos está yendo en el continente? De pronto Campaz, Arango o Chaverra tendrían que ser acercados, pero no muchos más. ¿Le faltaron más extremos naturales, Villa o Sinisterra? A pesar del escaso tiempo y entrenamientos, Rueda va a tener con este plantel varias opciones de formación. Ojo, no descarten defensa de tres centrales ni que juegue con dos delanteros en punta, eso sí, como siempre ha sido su sentir y teniendo en cuenta que llamó a seis medio centros, no va a conceder ventajas en contención. Buena suerte para el vallecaucano, necesitamos corregir ya el camino.