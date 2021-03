“Cualquier hombre o institución que trate de despojarme de mi dignidad, fracasará”, Nelson Mandela.

Para todo ser humano es muy importante poder mantener estabilidad, tanto personal como profesional, porque nos permite poder intentar lograr los objetivos propuestos y no dejarlos a mitad del camino. Las personas con emociones estables toman decisiones asertivas, no actúan por impulsos, no se inquietan por el futuro, encuentran sentido a las pérdidas y cuidan su autoestima.

El desarrollo de la profesión de técnico de fútbol en nuestro país ha ganado ya un espacio importante y es lograr que quienes la ejercen deban obtener la licencia para dirigir equipos en cualquier categoría y si es en la primera división mucho más. Falta aún mucho camino por recorrer, como lograr que los técnicos trabajen unidos, fortalecer la Asociación de Entrenadores en Colombia para poder regular cada vez más la profesión, que exista entre sus miembros solidaridad, respeto por sus derechos laborales y profesionales. También ayudará mucho si se pone en práctica la Ley del Entrenador , para que cada día su práctica sea más profesional.

Los seres humanos tenemos derecho al trabajo digno, en el que a uno se le respeten sus derechos, pero también uno debe tener amor propio, ser muy cuidadoso cuando cambia de equipos permanentemente, cuidar su imagen, su reputación y su credibilidad. No es trabajar por trabajar. Es aplicar una definición sencilla de ética: hacer las cosas bien.

Lo más importante es que los técnicos colombianos que han demostrado su gran capacidad a escala nacional e internacional protejan su imagen con actitudes dignas y profesionales en beneficio de la profesión.