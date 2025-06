Comenzó el torneo Compromiso Territorio por la paz del norte del Cauca

Los jugadores del equipo de Puerto Tejado, luego de su victoria sobre Padilla, en el partido inaugural del torneo Compromiso Territorio. Foto: Torneo Compromiso Territorio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El estadio Pedro Antonio Zape, en Puerto Tejada, fue el escenario de los dos partidos inaugurales de la segunda edición del Torneo Compromiso Territorio por la paz del norte del Cauca, que reúne a más de 400 jóvenes sub-15 y sub-17 provenientes de diez municipios y tres resguardos indígenas de esta región y del sur del Valle.

Los oncenos de Puerto Tejada y Padilla fueron los encargados de abrir el calendario de la competencias que se extenderá hasta octubre y que busca, más allá de los resultados deportivos, transformar vidas a través del liderazgo, la convivencia y el deporte.

En medio de un ambiente de unión, alegría y esperanza, los equipos de Puerto Tejada en las categorías sub-15 y sub-17 arrancaron con victoria frente a los equipos de Padilla.

El inicio de este torneo, liderado por Asocaña en el marco de Compromiso Territorio, cobra un significado especial en un momento en que la región ha vuelto a ser escenario de hechos violentos que han afectado a las comunidades y puesto en riesgo a los jóvenes. Frente a este panorama, la Copa se consolida como una acción concreta para decirle no a la violencia y sí al juego limpio y a la paz.

“Nuestro compromiso es indeclinable: creemos en el poder del deporte como herramienta de transformación social. Este torneo de fútbol por la paz es una apuesta por la juventud, por su talento, su energía y su derecho a soñar con un futuro distinto. Apostarle a la vida es construir desde la cancha un camino lejos de la violencia y lleno de oportunidades. Colombia necesita decisiones firmes, coherentes y valientes. No podemos resignarnos al miedo. Merecemos un país donde los jóvenes crezcan con esperanza, no con temor”, señaló Claudia Calero, presidenta de Asocaña.

Por su parte María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, destacó cómo el trabajo en equipo transforma realidades “por eso seguimos aquí, con el territorio, con su gente, con sus jóvenes, sumando esfuerzos por una paz duradera y sustentable. Esta no es una presencia puntual, es un compromiso constante con el norte del Cauca que nos invita a estar unidos y a seguir impulsando iniciativas como este torneo, que brinda oportunidades a nuestros jóvenes para apartarlos de la violencia”.

Grandes figuras en la jornada inaugural

El acto inaugural contó con la participación de reconocidos exfutbolistas como Edison “Guigo” Mafla, Jairo “El tigre” Castillo y Roberto Carlos Cortés, así como de autoridades locales, empresarios, entrenadores, familias, miembros de la comunidad y representantes de organizaciones sociales que hacen parte de esta apuesta colectiva.

Edison “Guigo” Mafla, hizo un llamado a que prevalezcan el respeto en vez del odio y el compañerismo en lugar de la división. “Que cada gol, cada punto, cada victoria nos acerquen más, no solo como jugadores sino como seres humanos para que construyamos juntos un futuro en el que el deporte sea el lenguaje de la paz y de la reconciliación. En el deporte, como en la vida, ganamos todos cuando jugamos con el corazón”, puntualizó.

El torneo se jugará en las categorías sub-15 y sub-17, con la participación de 22 equipos y, además del componente deportivo, incluirá un piloto de formación dirigido a padres, madres y cuidadores, con talleres sobre autocuidado y crianza positiva.

El resto de la primera fecha se jugará de la siguiente manera: Corinto vs. Caloto; Guachené vs. Miranda; Santander de Quilichao vs. Selección Nasa; Pradera vs. Villa Rica. Descansa Florida.

El torneo cuenta con organizaciones aliadas que comparten el compromiso de transformar realidades desde el territorio, como lo son Postobón, Ilko, Patojito, Bivien, Propal y Colombina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador