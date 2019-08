Comesaña sobre el incidente con Pusineri: "No tolero que me agredan"

Redacción deportes

Quizá fue el gol a última hora que le dio la victoria a Deportivo Cali por 2-1 sobre su Júnior en el estadio Palmaseca, o la calentura que venía creciendo por lo que para él fueron las malas decisiones del juez en la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Lo cierto es que Julio Avelino Comesaña terminó agrediendo a Lucas Pusineri, DT del cuadro azucarero, y a dos jugadores rivales luego del partido.

En la transmisión se ve cómo el entrenador uruguayo empuja al argentino y luego lo golpea, aparentemente sin razón ninguna. “Entré a la cancha a decirle al árbitro lo que pensaba de su trabajo, no a insultarlo. Después me cruzo con Pusineri, lo felicito y me da un cachetazo en la espalda. Y eso sí no lo tolero, no tolero que me agredan, porque a donde vamos siempre nos pegan y las cosas no son así”, dijo Comesaña en rueda de prensa.

Matías Cabrera y Juan Dinenno también fueron agredidos mientras intentaban calmar las cosas, pues Comesaña perdió el control en ese instante. “Felicité a Julio, hubo una calentura, normal en este tipo de partidos y ya está. Es una persona que admiro mucho y eso no va a cambiar. Son malentendidos que quedan atrás. Los ánimos no eran los mejores en esos instantes”, dijo el DT de Cali tratando de restarle importancia a lo sucedido.

Ahora habrá que esperar el pronunciamiento de la Dimayor con respecto al hecho, pues se espera que el entrenador de Júnior sea sancionado por su comportamiento. Recordemos que por una calentura así es que Juan Carlos Osorio, DT de Nacional, está pagando una penalidad de dos meses (por agredir a un juez en el partido entre su equipo y Santa Fe por Copa Colombia).