Como a un perfume, Deportivo Cali anunció el regreso de Teófilo Gutiérrez

Jugador del Deportivo Cali durante el partido entre Santa Fe y Deportivo Cali por la fecha número 19 de la Liga BetPlay Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Deportivo Cali anunció este miércoles el regreso de Teófilo Gutiérrez a sus filas. El experimentado delantero atlanticense llegó al onceno vallecaucano como agente libre, tras un más que discreto paso por el Atlético Bucaramanga.

“Un poco de la banda Bulgaria y un toque a base de ámbar y cedro atlas. La segunda parte de esta historia está por comenzar...”, fueron las palabras con las que el cuadro azucarero anunció el regreso del barranquillero y en referencia a su apodo: El Perfume.

En un video en el que destacaron su mechón de cabello verde, la medalla del título de la Liga BetPlay 2021, un perfume guardado en la guantera y la canción ‘Amor de Primavera’ —de Conjunto Chaney—, se oficializó la llegada de Teo al equipo que dirige Jaime de la Pava.

“Vamos, glorioso”, fueron las primeras palabras de Teo en su regreso al conjunto azucarero. En Cali, quedó un buen recuerdo del jugador, pues fue una de las figuras en la obtención de la 10ª estrella de la institución, a finales de 2021.

“Acá me recibieron muy bien, me han dado mucho cariño, es una ciudad muy futbolera en la que me he sentido muy a gusto. Ya me imagino mañana entrando al vestuario, lo que me van a decir, lo que me van a joder. Estoy feliz y le agradezco mucho a la gente que lo hizo posible”, dijo Gutiérrez a Win Sports.

Pese a ser parte del plantel que conquistó la Liga en 2021, un año después tuvo que soportar la crisis económica y deportiva que golpeó al cuadro vallecaucano. Por los problemas financieros que padecía el club a inicios de 2023, Teo decidió dejar el equipo, pues su salario era muy alto.

“Yo me fui del Cali por ayudar al Cali, estaba en una situación muy difícil, pero quedaron las puertas abiertas y ahora estamos de vuelta”, recalca el barranquillero, quien a sus 38 años, quiere ayudar el equipo a ser competitivo y a hacer feliz a la hinchada.

“Desde afuera sentía la necesidad de ayudar al Cali, porque es un club grande, que merece estar arriba. Un jugador polifuncional puede jugar en cualquier lado, más con una nómina de tanta calidad y un técnico tan bueno”.

