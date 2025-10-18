¿Cómo funciona el descenso en Colombia? Así está la lucha en la Liga Betplay

El sistema del promedio sigue marcando el destino de los equipos en la Liga BetPlay. Envigado ya confirmó su descenso y la lucha por no acompañarlo involucra a Unión Magdalena, Boyacá Chicó, La Equidad y Deportivo Cali. Foto: Envigado FC

Cada final de temporada, la misma pregunta vuelve a encender los debates en el fútbol colombiano: ¿por qué el descenso no se define por los peores equipos del año, como ocurre en la mayoría de las ligas del mundo, sino por un promedio de tres temporadas? La duda no es menor, y su respuesta va mucho más allá de lo deportivo: toca el poder, la economía y hasta la cultura del fútbol nacional.

Mientras en países como España, Inglaterra o Brasil los tres últimos de la tabla anual descienden directamente, en Colombia el castigo se aplica a quienes...