Competir en la Libertadores

En los próximos días comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores y a los equipos colombianos les costará el doble competir con éxito. Por un lado, porque cada día es mas difícil competir económicamente con Brasil y los grandes de Argentina para armar nóminas y procesos ganadores; y, por otro, porque el calendario del torneo colombiano, como siempre, hace que coincidan las finales en el torneo local con la fase de grupos de la Copa. Es cierto que este año, por la pandemia, la fase de grupos comienza algo más tarde, pero todos los años pasa lo mismo.

Desde 2019 la Copa Libertadores se disputa durante todo el año, antiguamente se jugaba solo durante el primer semestre. Esto busca desapretar un poco el calendario de los equipos en contienda, pero al mismo tiempo intenta que los clubes entiendan la importancia que tiene llevar procesos de largo aliento y tácitamente les pide a los países que vuelvan al formato de ligas locales de un año de duración.

En ese sentido, Brasil toda la vida ha sido ejemplo. Allá se juegan los torneos estaduales (regionales) durante los primeros tres meses del año y después comienza el estelar Brasileirao, su torneo principal, que dura casi nueve meses. Argentina también está ajustando poco a poco sus torneos, de modo que en poco tiempo retornen al modelo de un torneo al año.

En Colombia todavía no es tema de discusión. Les encantan los torneos cortos porque son emocionantes y captan el interés del público de una manera irrefutable, pero se pierde competitividad.

No está en manos de los clubes colombianos ser competitivos a escala económica con Brasil y Argentina, pero sí está serlo en el ámbito deportivo. No puede ser que las finales en nuestro país comiencen justo cuando se juega la fase de grupos de la Libertadores. En caso de que Nacional y Júnior accedan a la fase de grupos, como todos esperamos, y de acuerdo con la lista de los posibles clasificados a los ocho que disputarán el título colombiano, serían seis los participantes de los playoffs que estarían intentando hacerles frente a los dos torneos. Nacional, Júnior, Santa Fe, Tolima, Equidad y América tendrían la mente y el corazón partidos.

Esos seis clubes tendrán que escoger entre uno u otro torneo, así de dientes para afuera no lo acepten y no será una decisión fácil. La Libertadores entrega gloria, pero es remoto que en estas condiciones se pueda pelear. La liga colombiana no solamente otorga título, sino que el premio son US$3 millones, los mismos que le entregan a cada participante de la fase de grupos de la Libertadores.

Es momento de inventarse una liga de un año que guarde emociones para todo el año. Con algo de creatividad se puede lograr, seguro que sí.