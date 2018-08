Con doblete de Ayron del Valle, Millonarios venció a un América en cuidados intensivos

Redacción deportes

Con doblete de Ayron del Valle, Millonarios se impuso 2-0 frente al América de Cali en condición de visitante.

El conjunto escarlata estuvo gobernado por Jerson González, quien fue el técnico encargado antes de que Fernando "Pecoso" Castro tome las riendas del equipo a partir de la próxima semana. En seis fechas, registran apenas cinco puntos.

Y los embajadores, que la semana pasada empataron sin goles ante Deportivo Cali, se reencontraron con el triunfo gracias a la eficacia de Ayron del Valle desde el primer minuto. El bolivarense anotó el gol más rápido en la historia de Millonarios a los once segundos. Y luego se volvió a reportar en el marcador (62') tras una gran jugada de Elicer Quiñones.

Los vallecaucanos, que aún no encuentran el equipo, jugaron con tres jugadores de 18 años. Siguen aferrándose a las ideas de Yesus Cabrera, que aún no llegan. Pablo Armero, quien no se presentó al entrenamiento del pasado miércoles, no fue convocado por indisciplina. Y el desolado Pascual Guerrero entonó en un momento el "Olé" a favor de Millonarios.

El Pecoso deberá poner las cosas en orden. Y los embajadores se metieron en la mitad de la tabla con 9 unidades.