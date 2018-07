Con el triunfo de Equidad ante Alianza Petrolera comenzó la Liga Águila

Redacción deportes

El fútbol colombiano volvió. Este viernes en el estadio Daniel Villa Zapata el equipo de Equidad le ganó 2-0 como visitante a Alianza Petrolera, con lo que

En el primer tiempo los locales intentaron poner sus condiciones y tuvieron varias opciones de gol. A los 18 minutos Leonardo Saldaña sacó un disparo que atajó bien el portero Diego Novoa. Sobre el final de la pimera etapa Carlos Peralta, en la primera llega da la visita, puso el primero desde el punto penal.

Ya en la segunda mitad el local buscó el empate, lo intentaron con diferentes variantes, pero no llegaron a la portería de los aseguradores. Hasta que al, minutos 89 de juego, el mismo hombre de la primera anotación, Carlos Peralta marcó y puso el 0-2 definitivo para la victoria del cuadro bogotano. En la segunda fecha La Equidad recibe a Jaguares y Alianza Petrolera visitará a Leones

Este sábado continúa la primera fecha. Desde las 5:30 p.m. Pasto recibirá a Águilas (Win Sports) y, a las 6:00 p.m., Bucaramanga jugará contra Júnior (RCN). A las 7:45 p.m. se enfrentarán Envigado y Cali (Win).

El domingo se realizarán los partidos Patriotas vs. Santa Fe (3:00 p.m.), Jaguares vs. Once Caldas (5:00 p.m.) y Millonarios vs. Chicó (5:15 p.m.).

Los juegos Huila vs. Medellín y América vs. Leones se diputarán el martes, mientras que el duelo entre los dos finalistas del semestre pasado, Nacional vs. Tolima, se llevará a cabo el miércoles.