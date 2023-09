Con el triunfo de Pasto sobre Jaguares comenzó la décima fecha de la Liga BetPlay

Con gol de Edwar López (28), Deportivo Pasto venció a Jaguares y ascendió al séptimo puesto en la Liga BetPlay. Foto: @DeporPasto

El partido entre Deportivo Pasto y Jaguares de Córdoba, en el estadio Libertad de la capital nariñense, fue un duelo muy táctico y luchado, en el que no se presentaron muchas opciones de gol. De hecho, la única clara en la primera mitad fue la que aprovechó Edwar López para darles los tres puntos a los locales, dirigidos por José Flabio Torres.

Fue una gran jugada en la que Edwar López se juntó con Darwin López, su compañero en ataque. Con una pared se deshicieron de los defensas rivales para que el primero quedara mano a mano con el arquero Geovanni Banguera, al que superó con un globito para mandar la pelota al fondo de la red.

🔵 🔴 🟡 Finaliza el partido en el Libertad.

Importante triunfo del volcán en la décima fecha del campeonato de primera división del fútbol colombiano.



🌋 El tanto fue obra de Edwar López y el tricolor llegó a 14 unidades en el certamen.



¡Vamos Pasto! ⚽⚽⚽⚽❤💛💙 pic.twitter.com/ao7zu4yhdZ — EL TRI (@DeporPasto) September 9, 2023

En el complemento el juego no cambió mucho. Pasto con mayor iniciativa, pero sin arriesgar demasiado atrás. Y Jaguares sin argumentos para buscar el empate, lo que explica por qué está en peligro de descenso para la próxima temporada.

Con el triunfo 1-0, el Deportivo Pasto llegó a 14 puntos y ascendió a la séptima casilla dela Liga BetPlay, mientras que el cuadro monteriano está en el puesto 19, con ocho unidades, de 30 que ha disputado. En la próxima fecha los nariñenses visitarán al Pereira y los cordobeses recibirán al América, en el estadio Jaraguay.

Así se jugará la fecha de clásicos de la Liga BetPlay

Este sábado se jugarán tres clásicos regionales. A las 4:00 p.m. Equidad recibirá a Chicó en el estadio de Techo, a las 6:10 p.m. Junior a Unión Magdalena en el Metropolitano y desde las 8:20 p.m. Medellín y Nacional se enfrentarán en el Atanasio Girardot.

El domingo se jugarán tres duelos más: Deportivo Pereira vs. Once Caldas (4:00 p.m.), América vs. Deportivo Cali (6:10 p.m.) y Millonarios vs. Santa Fe (8:20 p.m.). El lunes se disputan los otros tres clásicos, Envigado vs. Águilas (4:00 p.m.), Huila vs. Tolima (6:15 p.m.) y Bucaramanga vs. Alianza Petrolera (8:30 p.m.).

