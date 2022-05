Con empate entre Unión Magdalena y La Equidad, comenzó la fecha 19 de la Liga

Juego entre Unión Magdalena y Equidad válido por la fecha 19 de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Los samarios recibieron en su casa a puerta cerrada al conjunto asegurador para disputar uno de los duelos más importantes de la fecha 19 de la Liga Betplay, esto debido a que los dirigidos por Alexis García se encontraban en la séptima posición. Tras el empate de 1-1, El equipo bogotano, a falta de un partido en la fase de todos contra todos, tiene 27 puntos y sueña con la clasificación.

El compromiso entre ambos equipos empezó con mucha fricción y faltas. Sobre los primeros minutos Stalin Motta tuvo la primera opción de cabeza para Equidad. Los visitantes mantuvieron la presión y se acercaron con más intensidad al arco de Ramiro Sánchez.

La mayoría de opciones de peligro fueron creadas por el equipo verde de la capital colombiano, aunque Unión Magdalena por medio de José Lloreda y Daiver Vega intentaron opciones de gol para vencer a Washington Ortega.

El segundo tiempo no dio espera para los goles que no se concretaron en los primeros 45 minutos, tan solo unos segundos del inicio del juego decretado por el central, Francisco Chaverra remató y Sánchez no logró llegar al palo izquierdo.

Tres minutos después, en un error defensivo el mismo que abrió el marcador a favor de la Equidad, se encargó de cometer penal su área, Chaverra con una falta clara sobre Daiver Vega puso a Ortega a medirse sobre su arco. El local descontó por medio del cobro de José Lloreda.

Ambos equipos nuevamente tuvieron opciones de irse arriba en el marcador, Pablo Sabbag tuvo un gol anulado y un mano a mano con Ramiro Sánchez, pese a que los dirigidos por Alexis García intentaron llevarse los tres puntos ante el colero de la tabla de posiciones, lograron sacar un punto que aún los deja con vida para seguir buscando un cupo en los ocho.

Equidad cerrará el todos contra todos en el Metropolitano de Techo el próximo domingo 15 de mayo contra Atlético Nacional, por su parte Unión Magdalena visitará a América de Cali el mismo día. Horarios por definir.

