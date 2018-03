Con gol de Armando Vargas, Santa Fe venció 1-0 al Pasto

-Redacción Deportes

Sin Wilson Morelo, Santa Fe no tiene gol. Muestra de eso es que de los 15 tantos que ha hecho el equipo cardenal en este semestre, 11 han sido marcados por el delantero cordobés, que no jugó este jueves contra el Deportivo Pasto. Por esa razón, Santa Fe sufrió. Y mucho, pues consiguió los tres puntos gracias a un gol agónico de Armando Vargas, quien aprovechó un buen centro de William Tesillo. El equipo albirrojo llegó a seis puntos en la tabla.

En los momentos críticos de un equipo, cuando los resultados no están saliendo y la presión comienza a apoderarse de los jugadores y el cuerpo técnico, lo mejor es ganar. Sumar de a tres y como dice el viejo dicho futbolero: corregir ganando. Eso da paz a todos. Hinchas, directivos y miembros al interior del plantel. Era fundamental sumar los tres puntos ante el Pasto para comenzar a salir del fondo de la tabla y sobretodo para comenzar a construir con la tranquilidad de que hay con qué.

Puede que Santa Fe no haya jugado bonito, como no lo ha hecho desde hace rato, pero lo importante era sumar. La falta de gol, por la ausencia de Morelo, no la pudieron suplir ni el uruguayo Ruben Bentancourt ni Brayan Fernández, los delanteros suplentes. Quien lo logró fue Armando Vargas, un criticado volante que se ha ganado la presión de relevar al ídolo eterno para la hinchada albirroja, Ómar Pérez. Armando ingresó en la segunda parte, hizo un partido correcto y lo selló con su primer gol en este semestre, el cual lo llenará de confianza para asumir el futuro y también le servirá para callar las voces de sus críticos.

El próximo partido del equipo cardenal será el martes 14 de marzo, ante Envigado, en condición de visitante. Ahí ya podrá contar con su goleador Wilson Morelo, quien sólo fue sancionado con una fecha de sanción.