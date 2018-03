Con triunfo del Medellín comenzó la octava fecha de la Liga Águila

Redacciòn deportiva

Un gol del delantero argentino Germán Ezequiel Cano, a pase de Juan Fernando caicedo, bastó para que el Independiente Medellín superara este martes a Equidad, en el estadio Atanasio Girardot, en el inicio de la octava fecha de la Liga Águila.

Con la victoria, el equipo que dirigen los hermanos Ismael y Juan Rescalvo cortó una racha de tres derrotas consecutivas en la Liga, ante Rionegro, Júnior y Once Caldas. Además llegó a 15 puntos en la tabla y ascendió a la tercera posición.

Medellín buscó el arco rival desde el comienzo y logró abrir el marcador a los 11 minutos. Cano llegó así a 93 anotaciones como profesional, dos de ellas en este torneo. El delantero de 30 años suma 56 tantos con la camiseta roja.

El partido fue equilibrado, pues los locales sacaron el pie del acelerador mientras su rival no se descuidó atrás y buscó con timidez el empate. Apenas en los minutos finales se vio con decisión y se arrimó a predios de David González.

"Hay cosas que me gustan del equipo y otras que, evidentemente, tenemos que mejorar. Lo importante aquí es no bajar los brazos", aseguró Luis Fernando Suárez, técnico de Equidad, que con nueve puntos ocupa la novena posición.

En el otro partido del martes, Boyacá Chicó y Leones empataron 1-1 en el estadio La Independencia de Tunja. Jeison Medina abrió la cuenta para los visitantes, pero casi de inmediato Daniel Duarte igualó las acciones.

La jornada continúa este miércoles con los duelos Pasto vs. Patriotas y Envigado vs. Santa Fe (ambos a las 6:00 p.m.), además de Cali vs. Once Caldas, desde las 8:00 p.m..

Los juegos Millonarios vs. Alianza y Bucaramanga vs. Nacional se aplazaron para el 22 de marzo debido a que embajadores y verdolagas juegan esta semana por Copa Libertadores de América.