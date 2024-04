Copa Trinche: el torneo de fútbol para aficionados más importante del país

La Copa Trinche se disputa en varias ciudades del país, promoviendo el fútbol de alto nivel para jugadores aficionados Foto: Trinche

El fútbol y su popularidad en el mundo crea leyendas en la historia del deporte. Las trayectorias de los futbolistas más destacados están llenas de galardones, trofeos y actuaciones individuales en los escenarios más importantes del mundo. Pero, ¿se puede volver figura reconocida un futbolista sin haber disputado al menos diez juegos en la primera división del fútbol profesional?

En Argentina, Tomás Felipe Carlovich se convirtió en una figura icónica de la escena futbolística durante la década de 1970. Originario de la ciudad de Rosario, el “Trinche”, como se le conocía, emergió y brilló en el equipo de Central Córdoba, en el acenso. Apenas disputó un juego con Rosario Central en la primera división y tres con Colón de Santa Fe. Su leyenda se construyó en el boca a boca de los barrios de Rosario y el circuito futbolero. “Cuando jugué en Sarmiento de Junín, en el Ascenso, me enamoré de Carlovich. Fue el mejor jugador que vi antes de llegar a Primera. Un astro, me hubiera gustado ser como él”, decía Daniel Passarella, capitán del equipo argentino en los mundiales de 1978 y 1982. Diego Maradona, en 2020, tuvo un encuentro con el “Trinche” y le firmó una camiseta con la frase “Al Trinche, que fue mejor que yo”.

El nombre del “Trinche” Carlovich es reconocido como una de las figuras de futbol de barrio, al convertirse en un icono cultural por las narraciones contadas sobre su forma de juego y sus hazañas dentro de la cancha. Su historia trascendió las fronteras y en 2020 inspiró a un joven emprendedor colombiano para darle nombre al proyecto de un torneo de fútbol para aficionados, considerado hoy, como uno de los más importantes del país.

Felipe Maldonado, profesional en administración de empresas y gestión deportiva, es el fundador y director general de Novo Futbol, una empresa que nació con la intención de gestar congresos dedicados a resaltar la importancia del fútbol por medio de la experiencia y los conocimientos de los protagonistas en las diferentes áreas del deporte. En 2020, de la mano de Novo Fútbol, apareció la Copa Trinche, un torneo pensado para los equipos de barrio y una plataforma alternativa para que los aficionados compitan en un alto nivel.

En entrevista con El Espectador, Maldonado habló sobre la creación de Novo Fútbol, los orígenes de la Copa Trinche, el impacto que ha tenido en el fútbol bogotano y el de otras ciudades, así como del crecimiento del evento, su expansión en Colombia y las novedades de la cuarta edición.

Cuéntenos sobre los orígenes, los comienzos de Novo Fútbol y la Copa Trinche

la empresa arrancó en 2016. Ese año la fundamos con otros cuatro socios y en ese entonces el propósito que teníamos, y aún sigue vigente, es promover el desarrollo del fútbol en Colombia, en Latinoamérica. Estaba regresando de España, donde tuve la oportunidad de estudiar gestión deportiva en Barcelona y cuando regresé quise crear un proyecto con el que pudiera promover e impulsar la profesionalización en el fútbol.

Con el objetivo de que precisamente el deporte pueda generar impacto positivo en la sociedad, nuestra primera iniciativa fue crear un evento que se llamó Foro de Gestión y Gerencia de clubes de fútbol. Tal vez fue el primer evento en el país en el que hablábamos del fútbol como una industria, de los equipos de fútbol como empresas y de la necesidad de administrar estos equipos como tales. Ese foro eventualmente se convierte en lo que es hoy Cumbre Fútbol, que es el proyecto más antiguo de la empresa.

Ya tiene seis ediciones, es un congreso en el que promovemos buenas prácticas en la gestión del fútbol, en el que invitamos a referentes del mundo en las diferentes áreas del deporte como la gestión mercadeo, dirección deportiva, gerencias, presidencias, exjugadores y entrenadores a que den charlas y conferencias.

Luego llega la pandemia y ahí empieza una nueva etapa de la empresa. Entendimos que había otra forma de lograr nuestro propósito de promover el desarrollo del fútbol y era a través del circuito aficionado, porque el sistema de competencia del fútbol en Colombia solamente existen dos divisiones de fútbol profesional. Somos el único país dentro de los 25 primeros del ranking de la FIFA que no tiene una tercera división. Existen 36 equipos, lo cual significa que solo cerca de 1.000 personas pueden ser futbolistas profesionales en Colombia. Hay un censo que muestra que existen aproximadamente 250.000 futbolistas élite y de hecho esa cifra podría incrementar si uno incluye esos jugadores mayores de 23 años a los que se les dice que ya se les pasó el tren.

Con eso en mente, decidimos crear un torneo de fútbol aficionado con los estándares más altos de organización. Más allá de la experiencia y el incentivo económico, queríamos que el torneo fuera una plataforma de oportunidades que sirviera para que muchos jugadores se pudieran mostrar y pudieran encontrar eventualmente chances en fútbol profesional.

La Trinche como instrumento de impacto para el profesionalismo, ¿cómo ha resultado eso?

Gratificante. Los talentos se están perdiendo porque hay muchas personas que tienen potencial para jugar fútbol profesional, lo que les falta es una plataforma, un torneo bien organizado que tenga apoyo y patrocinio. Eso fue lo que logramos nosotros. ha sido muy gratificante porque a nosotros más allá de Copa Trinche nos importa es que el fútbol aficionado en general mejore y es lo que está sucediendo.

Nos inspiramos mucho del Hexagonal del Olaya, que existe hace más de 60 años en Bogotá, por donde han pasado grandes jugadores de fútbol y nosotros vimos en eso un potencial gigante. No quisimos reemplazarlo, no queremos reemplazarlo y nunca lo vamos a reemplazar. Queremos que crezca el Torneo del Olaya.

¿Cuál es el perfil de jugador que participa en la Copa Trinche?

Nosotros identificamos tres tipos de jugadores. Las joyas, que son los jóvenes jugadores sub 20 que están a tiempo para jugar fútbol profesional, que tienen mucho potencial y que están a la espera de una oportunidad. En el otro extremo, están los ex profesionales, como Rafael Robayo, Juan Daniel Roa, Yulián Anchico o Wílder Medina, quienes tuvieron un amplio recorrido por el fútbol profesional colombiano. Por último, y que son la gran mayoría, jugadores de más de 23 años que no lograron llegar al profesionalismo, pero tienen un gran nivel.

Hay casos varios, por ejemplo está el de Sleyther Lora, un jugador que jugó la primera edición del torneo con Alianza Sur y de ahí se fue a jugar a la liga expansión que es la Segunda División de México al equipo Venados de Yucatán. Luego tenemos casos a nivel nacional, el año pasado, FutGlobal, un equipo de acá de Bogotá, quedó campeón y ese día la final lo estaban viendo Tigres, se llevaron a tres jugadores a su equipo para disputar el Torneo BetPlay. Robert Lara, uno de ellos, es el goleador del campeonato de la segunda división.

¿Cómo ha sido el proceso de llevar la Trinche a otras ciudades?

Ha sido y es difícil. Al principio naturalmente lo que uno busca es llegar y querer organizar un torneo, pero en el camino nos encontramos que cada ciudad tiene su idiosincrasia y sus características particulares de cómo se juega al fútbol. Lo que hicimos fue, primero que todo, entender cómo funciona el fútbol en cada ciudad y a partir de ese entendimiento nos empezamos a encontrar con personas que se fueron convirtiendo en nuestros aliados. Eso nos ha permitido desarrollar el torneo, que muchas veces se hace sobre la estructura de un torneo que ya existía antes.

Por eso es que nosotros hablamos de articular el fútbol aficionado del país. No nos estamos inventando torneos de cero en cada ciudad, sino que estamos entendiendo cuáles son los buenos torneos, cuáles son las buenas canchas, quiénes son las personas que están trabajando bien y a partir de ahí hacemos unos convenios que nos permitan seguir expandiendo.

La primera edición fue en 2021 en Bogotá, durante 2022 y 2023 se sumaron Cali y Medellín y en este año se sumó el departamento de Caldas. Nuestra meta es seguir expandiendo el torneo, tenemos como objetivo llegar a la costa Caribe, Santander, Tolima, Meta que tienen ciudades muy importantes.

¿Cuáles son las novedades de la cuarta edición?

La primera edición en Villa María, cerca a Manizales. También seguimos con la consolidación del asenso en Bogotá, que se disputa en el segundo semestre. Para la edición 2024 se van a repartir más de 200 millones de pesos en premios en los torneos del país. En Bogotá son 112 millones, en Caldas son 80, en Antioquia son 30, en el Valle 20 para los campeones y subcampeones de las ciudades. También hay premio para los galardonados individuales. Luego, son 50 millones más que se reparten en la final nacional.

