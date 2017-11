Cortuluá, al borde del abismo

Redacción deportiva - @DeportesEE

Cortuluá debía ganar este domingo ante Alianza Petrolera (partido pendiente de la fecha 15) para obtener posibilidades importantes de salvarse de bajar a la segunda categoría del fútbol profesional colombiano. No lo logró. Empató 0-0 y complicó su permanencia. Quedó con 132 puntos en la tabla de posiciones del descenso, uno menos que Jaguares de Córdoba y Atlético Bucaramanga y dos abajo del América de Cali. El equipo de Néstor Otero, el que tiene más probabilidades de acompañar a Tigres en el periplo a la B.

Pier Grazziani, la figura del encuentro que se disputó en el estadio Pascual Guerrero. El arquero de Alianza, de 23 años, evitó que el Cortuluá sumará una nueva victoria. Atajadas por doquier, seguridad en los balones aéreos y buena ubicación en área, algunas de las cualidades que demostró el portero en el verde césped caleño, donde el próximo fin de semana América recibirá al Bucaramanga con escenario colmado y el objetivo de sentenciar la permanencia escarlata en la primera división. (Huila y Millonarios igualaron sin goles en Neiva)

Cortuluá, que hoy hizo méritos para ganar el compromiso pero no estuvo preciso en la definición, visitará a otro cuadro en crisis, el Once Caldas. Jaguares enfrentará en condición de local a Rionegro Águilas, que este sábado igualó 2-2 frente a Bucaramanga. La lucha por no descender no termina. Resta una jornada de la fase todos contra todos de la Liga Águila, en la que, además, se definirán los ocho clasificados para pelear por la estrella de fin de año. Las emociones en el balompié nacional aumentan.

Derrota del Júnior en Tunja

A mitad de semana Júnior de Barranquilla celebró un nuevo título. Conquistó por segunda vez la Copa Águila y obtuvo cupo a la Libertadores 2018. Con nómina titular derrotó al Deportivo Independiente Medellín y levantó el primer trofeo de los tres que busca este semestre. Los otros, el de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará en semifinales al Flamengo de Reinaldo Rueda, y la Liga Águila, en la que este domingo perdió.

Frente a Patriotas, en el estadio La Independencia, en Tunja, el director técnico uruguayo Julio Avelino Comesaña puso en cancha una formación alterna. No estuvieron los más ovacionados en la actualidad por la afición rojiblanca, Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez. Al minuto 74, Oswal Andrés Álvarez anotó el único gol del compromiso. Victoria que deja al conjunto boyacense con 20 puntos en la Liga, sin posibilidades de obtener tiquete a los cuartos de final.

Júnior sigue en los primeros puestos del campeonato colombiano. Posee 35 unidades, es parcialmente tercero, tiene todavía un partido pendiente y ya está instalado en la siguiente fase. Demostró que, aunque posee talento en el banco de suplentes, el juego del equipo no es de un nivel tan alto como cuando están los titulares, quienes marcan la diferencia y tienen encendida la ilusión juniorista de ganar más títulos antes de finalizar el año.