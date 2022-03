Crece tensión entre Juan Carlos Osorio y Tulio Gómez

Juan Carlos Osorio, técnico de América de Cali desde 2021. Foto: Chris Brunskill/Fantasista

Varias cosas por comentar al término de la fecha 11 de la Liga BetPlay, pese a que este lunes empiece la jornada número doce y el calendario no se detenga. Nacional recuperó confianza al vencer a Jaguares, en un partido en el que también Aldair Quintana volvió al arco; Santa Fe también se levantó y derrotó a Pasto en condición de visitante; Millonarios no se dejó meter presión de los verdolagas y, con Daniel Ruiz inspirado, logró acumular su séptima victoria consecutiva —registro que no había logrado en torneos cortos— y mantuvo el liderato al quedar con 26 unidades; América enfrentó otra vez a Medellín luego de haber quedado eliminado contra los poderosos en la Copa Sudamericana a mitad de semana. Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta del equipo paisa, fue de nuevo la figura al atajar dos penaltis. Otra derrota para los escarlatas y una semana más de tensión en el club.

Nada le salió bien a América contra Medellín. Osorio, que antes del compromiso le ofreció disculpas a Juan David Mosquera por el pisotón en el partido por Copa Sudamericana, se vio angustiado y molesto al final del partido. El 3-1 en contra y dos penaltis atajados de Andrés Mosquera Marmolejo a Adrián Ramos causaron gestos de incomodidad y tedio en el técnico escarlata. Y en rueda de prensa demostró su molestia con el entorno del club.

“Si nuestra gente, no sé en qué porcentaje, quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad. Acepto la culpabilidad; si hablamos de responsables, ya lo dejo a criterio de cada uno”, dijo Juan Carlos Osorio, quien dejó una reflexión asegurando que en Colombia vivimos buscando culpables, mas no responsables y razones de los malos resultados.

También aclaró que no habla en un sentido peyorativo cuando dice que se juega con “lo que hay”, y que en el onceno del sábado no hubo rotación, salvo en el arco por un pacto entre los arqueros: “Para el juego de hoy [sábado] esta era la nómina que había, varios no están por proceso de rehabilitación. Que les quede claro a las personas que hoy no fue tema de rotación, la única rotación fue la de Novoa por Graterol”.

Osorio aseguró que ese es el América del presente y del futuro, e insistió en que había que reflexionar sobre los responsables de la plantilla de América, pues declaró que el suyo era el único equipo que en la fecha once tenía dos o tres debutantes.

Las respuestas de Tulio Gómez, máximo accionista de América, no se hicieron esperar. “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad” y “Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas” fueron los mensajes que compartió el dirigente en su cuenta de Twitter en la noche del sábado. Reacciones que refuerzan la división que hay en la institución, que perjudican el entorno de los jugadores y agravan la crisis extendiéndola no solo en lo deportivo, sino también en lo administrativo.

Arranca la fecha 12

Tres partidos se jugarán este lunes en el comienzo de la jornada 12 de la Liga BetPlay. Jaguares abrirá la fecha recibiendo a Unión Magdalena desde las 3:45 p.m.; luego, Deportivo Cali tendrá una dura prueba que podría ayudar a subir la moral y mejorar la confianza cuando reciba a Atlético Nacional en Palmaseca (6:10 p.m.); Santa Fe, por su parte, jugará contra Bucaramanga en El Campín desde las 8:15 p.m.

El martes se jugarán dos partidos: Once Caldas, que viene de perder ante Millonarios, recibirá en el estadio Palogrande a Tolima desde las 6:00 p.m., mientras que Patriotas enfrentará al necesitado América a las 8:05 p.m., en Tunja.

El miércoles se jugará la jornada más extensa de la fecha. Cortuluá jugará contra Envigado (2:00 p.m.); Equidad hará lo propio con Alianza Petrolera (4:05 p.m.); Águilas Doradas espera a Pereira (6:10 p.m.) y Medellín tendrá el compromiso más atractivo cuando reciba a Millonarios en el Atanasio Girardot a las 8:15 p.m.

La fecha doce culminará el viernes con el partido entre Júnior y Pasto (4:00 p.m.).