Liga BetPlay: ahora comienza otro campeonato

Millonarios terminó líder la fase regular con 42 puntos // Millonarios Foto: Millonarios

Terminó la fase todos contra todos de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano. Para doce clubes se acabó el torneo y llegó la hora de hacer balances y sacar conclusiones. Para los otros ocho, el campeonato apenas comienza.

Millonarios, Tolima, Nacional, Medellín, Júnior, Envigado, Equidad y Bucaramanga disputarán los cuadrangulares semifinales desde el próximo fin de semana. Los que ganen cada llave disputarán luego la estrella de mitad de año, en duelos de ida y vuelta.

Mire: Así quedaron los grupos de los cuadrangulares en la Liga BetPlay

“Tenemos muy claro que acá comienza un nuevo torneo”, admite David Mackalister Silva, capitán y referente de Millonarios, que terminó como líder en la etapa clasificatoria, con 42 puntos, producto de trece triunfos, tres empates y cuatro derrotas, en la mejor campaña de los embajadores en la fase regular de torneos cortos.

“Cuando se establecen estos récords es cuando más responsabilidad se tiene con los directivos, la hinchada y con uno mismo. Lo importante ahora es ratificar ese buen rendimiento en los cuadrangulares”, dijo Alberto Gamero, técnico albiazul, al final del duelo ante Alianza Petrolera, con el que aseguró ser cabeza de serie en las finales.

¡𝐄𝐍 𝐋𝐎 𝐌𝐀́𝐒 𝐀𝐋𝐓𝐎! 🔝⚽️



Así terminamos la primera fase de la Liga 2022-1. ¿Están listos para los Cuadrangulares? 🏟🔵⚪️



¡Vamos todos unidos por más! ¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔥 pic.twitter.com/XIHsgW9t1C — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 15, 2022

Sin embargo, el torneo estuvo muy parejo y el cuadro embajador no es el único favorito. A su nivel están Tolima, Nacional y Júnior. Los pijaos sumaron cuarenta unidades y supieron sortear el doble compromiso del torneo local y la Copa Libertadores. Serán cabeza del grupo B, en el que pretenden demostrar la regularidad de los últimos años de la mano de Hernán Torres.

Nacional, con muchos altibajos, tiene un plantel de respeto y seguramente hará valer su jerarquía en la instancia definitiva, más allá de que su fútbol todavía no enamore a su exigente hinchada. “Tenemos todo para luchar, no para escondernos. En este club solamente sirve ganar, así que vamos a intentar hacerlo”, admitió Hernán Darío Herrera, estratega verdolaga, a quien no le preocupa demasiado que su equipo lleve cinco jornadas sin ganar en la Liga.

Aunque cayó el sábado 4-2 ante Jaguares y perdió un largo invicto en casa, el Júnior de Juan Cruz Real vive un presente distinto. El conjunto tiburón viene de menos a más y por su extensa nómina es gran candidato al título. “Nosotros creemos en nuestro trabajo y sabemos que le podemos jugar de tú a tú a cualquier equipo. Estamos muy ilusionados primero con llegar a la final y luego con ganarla”, aseguró el arquero uruguayo Sebastián Viera.

Más: Colombia, campeona del Panamericano de ciclismo de ruta en Argentina

¡Definidos los ocho clasificados a los Cuadrangulares!🤩

Tras una fecha fascinante, emociones en las tribunas y duelos de infarto, ya conocemos los clubes que lucharán por el trofeo de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2022.😎 Mira los detalles en el link👇https://t.co/y25i81zZl9 pic.twitter.com/GgX8cCbidP — DIMAYOR (@Dimayor) May 15, 2022

Listos para dar la sorpresa

Aunque no han tenido la misma regularidad en el torneo y tienen planteles menos numerosos, Medellín, Envigado, Equidad y Bucaramanga comienzan las semifinales con la ilusión de dar la sorpresa. El rojo paisa, que ha descuidado un poco su participación en la Copa Sudamericana, le apuesta fuerte a la Liga con la garantía de no enfrentar a su rival de patio en los cuadrangulares.

Envigado con su inagotable cantera ya cumplió, pero entre sus jóvenes existe el reto de seguir mostrándose. Equidad y Bucaramanga, que aseguraron su cupo en la última jornada, llegan con viento en la camiseta y la misión de no ser convidados de piedra. Salvaron el semestre, pero nada les impide aspirar a conseguir algo más, sobre todo sin la presión de ser favoritos.

Triste semestre para Cali

De los doce equipos eliminados, tres se pueden calificar como decepciones, por su historia y tradición: Deportivo Cali, América y Santa Fe.

El campeón defensor se quedó sin posibilidades de clasificar desde la primera mitad del torneo. Comenzó y terminó mal. También quedó fuera en la Copa BetPlay y no parece tener cómo avanzar en la Libertadores, en la que, no obstante, ha hecho un papel digno.

América no rindió con Juan Carlos Osorio ni con Alexandre Guimarães. Los nombres ilustres en el banquillo no pudieron garantizar una buena campaña, por las limitaciones en la nómina y, sobre todo, la inestabilidad en el proyecto deportivo.

No se pierda: Falcao volvió a ser titular en la caída de Rayo Vallecano

La de Santa Fe fue la crónica de una eliminación anunciada. Se sabía que el argentino Martín Cardetti era un técnico con poca experiencia. A eso se le sumó un discreto grupo de jugadores, que durante el torneo sufrió muchas lesiones y expulsiones. El uruguayo Alfredo Arias y Jorge Luis Pinto son los más firmes candidatos para ocupar el banquillo cardenal e iniciar un nuevo proceso.

⏱ 90+3’ Finalizó el partido en el Palogrande.



Once Caldas 2️⃣-2️⃣ Santa Fe pic.twitter.com/rCkI8LhANx — Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 15, 2022

Los demás equipos mantuvieron su tradición de media tabla, unos peleando meterse entre los ocho y otros buscando no descender. Unión Magdalena, tras su polémico regreso a la A, demostró que es un club de la B, porque no dio la talla en el plano futbolístico y su hinchada, protagonista de varios incidentes violentos durante el campeonato, tampoco estuvo a la altura. Es casi seguro que el año entrante volverá a la segunda división.

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares

Por un lado, en el grupo A, Millonarios, cabeza de zona, por terminar primero en el todos contra todos, enfrentará a Atlético Nacional, Júnior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga.

Por el otro lado, en el grupo B, Deportes Tolima, segundo de la fase regular, jugará con Independiente Medellín, Envigado y La Equidad.

¡Así se jugarán los Cuadrangulares!

Ya conocemos el grupo A y B de la Fase ll en la #LigaBetPlayDIMAYOR l - 2022 ⚽ ¿Quiénes serán los finalistas? Comenta aquí 👇 pic.twitter.com/L08oJfjKX4 — DIMAYOR (@Dimayor) May 16, 2022

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador