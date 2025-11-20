Cuadrangulares de lujo: Nacional y América cierran la primera fecha

Atlético Nacional recibe en el Atanasio Girardot a América
Foto: DIMAYOR - DIMAYOR
A menos de una semana de haberse cruzado en las semifinales de la Copa BetPlay, Atlético Nacional y América de Cali vuelven a encontrarse hoy, desde las 7:30 p.m., para disputar la primera fecha del cuadrangular A. El 2-2 en el Pascual Guerrero —partido que le otorgó al equipo paisa la clasificación a la final de Copa— todavía está presente en la memoria de los hinchas y jugadores; ahora los equipos vuelven a medirse el aceite por un cupo a la final del fútbol colombiano.
Este partido hace parte del lujoso cuadrangular A, un grupo que...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezddaza@elespectador.com
