Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuadrangulares de lujo: Nacional y América cierran la primera fecha

En medio del arranque de las finales del fútbol colombiano, el exjugador de la selección de Colombia, y hoy creador de contenido, Andrés González, habló con El Espectador sobre la recta final del campeonato nacional.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
20 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Atlético Nacional recibe en el Atanasio Girardot a América
Atlético Nacional recibe en el Atanasio Girardot a América
Foto: DIMAYOR - DIMAYOR

A menos de una semana de haberse cruzado en las semifinales de la Copa BetPlay, Atlético Nacional y América de Cali vuelven a encontrarse hoy, desde las 7:30 p.m., para disputar la primera fecha del cuadrangular A. El 2-2 en el Pascual Guerrero —partido que le otorgó al equipo paisa la clasificación a la final de Copa— todavía está presente en la memoria de los hinchas y jugadores; ahora los equipos vuelven a medirse el aceite por un cupo a la final del fútbol colombiano.

Este partido hace parte del lujoso cuadrangular A, un grupo que...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezddaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Liga BetPlay

BetPlay

Nacional

América

Nacional vs América

Fútbol colombiano hoy

Cúando juega nacional

nacional partidos hoy

Partidos américa hoy

Cuadrangulares finales

Cuadrangulares liga BetPlay

BetPlay hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.