¿Cuál es el secreto detrás de la vigencia y longevidad de los delanteros en Colombia?

Hugo Rodallega, figura y referente de Independiente Santa Fe. Foto: Independiente Santa Fe

Viejo es el viento y todavía sopla. Esa es la frase que puede resumir el protagonismo que jugadores como Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez todavía tienen en el fútbol colombiano a pesar de tener ambos más de 40 años. Los goles en la ida de la Superliga BetPlay 2026 llegaron en sus pies para demostrar que siguen vigentes.

En Santa Fe también son importantes jugadores que superan los 35 años como Emanuel Olivera y Daniel Torres. Junior también cuenta con la experiencia del recién llegado Luis Fernando Muriel y Carlos Bacca -quien se recupera de...