¿Cuándo se jugará la última fecha de la Liga BetPlay? Estas son las complicaciones

La última fecha podría ser definitoria para las últimas casillas en el grupo de los ocho. Además, varios equipos tendrán la posibilidad de acceder al punto invisible para cuadrangulares. Foto: Dimayor

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Liga BetPlay 2025-I entra en su recta final, pero la disputa de la fecha 20, decisiva para definir los clasificados a los cuadrangulares y los cabezas de grupo, aún no tiene fecha confirmada. La Dimayor enfrenta varios obstáculos que complican su programación y amenazan con alterar el calendario del torneo.

Aunque la jornada estaba prevista para el fin de semana del 24 al 26 de mayo, dos situaciones puntuales impiden que todos los partidos se jueguen en ese periodo.

El sábado 24, El Campín de Bogotá no estará disponible por un evento religioso, lo que afecta el partido entre Millonarios y Boyacá Chicó. En el caso de América, que enfrenta de local a Medellín, podría interferir con el Sudamericano sub 17, debido a que Colombia jugara vs. Brasil en el Pascual Guerrero.

El domingo 25, América de Cali no podría enfrentar al DIM, ya que dos días después tiene compromiso de Copa Sudamericana ante Racing de Uruguay, y necesita los tres días de descanso reglamentarios. A esto se suma que entre el 27 y 29 de mayo se disputan partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, lo que reduce aún más las ventanas disponibles para reprogramar la jornada.

La situación es compleja para Millonarios y América, que hacen parte del grupo de equipos que están peleando por la oportunidad de tener la ventaja deportiva “punto invisible” en la fase de grupos, criterio que exige que los equipos involucrados jueguen en simultáneo con sus rivales directos. Esto impide mover partidos de forma aislada y obliga a coordinar toda la jornada como un bloque.

Equipo Juegos +/- Puntos (1) América 19 15 36 (2) Nacional 19 17 35 (3) Millonarios 19 11 35 (4) Junior 19 9 34 (5) Santa Fe 19 10 33 (6) Tolima 18 10 33 (7) Medellín 18 8 29 (8) Pasto 19 1 29 (9) Once Caldas 19 1 29 (10) Bucaramanga 19 3 26 (11) Alianza 19 -3 26 (12) Pereira 18 0 25 (13) Cali 19 -2 24 (14) Fortaleza 19 -9 20 (15) Chicó 19 -15 20 (16) Águilas 19 -12 18 (17) Envigado 19 -12 18 (18) Llaneros 18 -7 17 (19) Equidad 19 -19 10 (20) Unión 19 -17 8

¿Qué puede hacer la Dimayor?

Ante este panorama, la Dimayor tiene sobre la mesa tres alternativas para resolver la programación:

Adelantar la jornada al jueves 22 o viernes 23 de mayo:Esta opción permitiría que América cumpla con sus días de descanso. El problema sería si El Campín ya está reservado desde el viernes por el evento religioso, en cuyo caso el jueves 22 sería el único día viable para jugar toda la fecha. Buscar otro estadio para Millonarios:Si El Campín no está disponible, se podría considerar un cambio de sede. Sin embargo, Techo ya está reservado para Fortaleza vs. Unión Magdalena, y otras alternativas no parecen factibles por falta de tiempo logístico. Aplazar la jornada una semana:Esto daría más margen, pero provocaría que el torneo se extienda y las finales deban correrse, afectando el calendario completo de la liga.

Por ahora, la Dimayor no ha emitido un comunicado oficial. Se espera que en las próximas horas se tome una decisión definitiva sobre cómo y cuándo se disputará esta fecha clave del campeonato.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador