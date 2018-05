Definidos los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga

Se juegaron siete partidos simultaneos para definir los ocho mejores en la Liga Águila. En Cali y Bogotá se centraron las emociones en los últimos minutos de estos encuentros. Al final, América y Santa Fe le quitaron la oportunidad a La Equidad y Millonarios, respectivamente, de meterse dentro de los ocho mejores. El cuadro vallecaucano igualó con el equipo asegurador 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, mientras que los cardenales vencieron a los embajadores y tomaron una pequeña venganza de aquella derrota en la final del finalización de la temporada pasada. No hubo cambios entre los ocho que iniciaron: Once Caldas fue el octavo con 27 puntos y a pesar de caer estrepitosamente ante Alianza Petrolera mantuvo su lugar en ese espacio soñado por los equipos del rentado nacional.

Así quedaron los ocho:

1. Nacional: 41 puntos

2. Medellín: 35 puntos

3. Tolima: 33 puntos

4. Huila: 30 puntos +8

5. Junior: 30 puntos +3

6. Cali: 29 puntos +9

7. Patriotas: 29 -1

8. Once Caldas: 27 0

Pasto 0-0 Cali

El Deportivo Cali igualó sin goles ante el Deportivo Pasto en el estadio La Libertad de la capital nariñense. Los azucareros, que eran el equipo que más sencillo tenían las posibilidades para asegurar su cupo dentro de los ocho, fue el equipo que dominó a lo largo de los 90 minutos. Aunque los locales intentaron sacudirse y pusieron en peligro en varias ocasiones la portería defendida por Pablo Mina, no lograron desnivelar el marcador. Al final el 0-0 le dio al Cali la clasificación en la sexta posición. Mientras que el Pasto terminó el semestre en la decimoctava posición.

Patriotas 0-0 Tolima

Patriotas selló su clasificación a los cuartos de final igualando como local sin goles frente al Deportes Tolima. No se hicieron daño, pero la forma en la que se dieron los otros partidos nunca puso en riesgo el ingreso del equipo de Tunja entre los ocho. Los de Ibagué, que tenían la oportunidad con la victoria de quitarle el segundo puesto a Independiente Medellín, intentaron acelerar y tomar las riendas del encuentro pero siempre manteniéndo el órden en la zona posterior. Con el resultado, los dos equipos se metieron a los cuartos de final.

Alianza Petrolera 4-1 Once Caldas

Alianza Petrolera aplastó al Once Caldas en Barrancabermeja. Pablo Vranjicrack, Alex Castro, Manuel Palacios y Diego Barreto marcaron los tantos con los que los locales golearon a un equipo de Manizales, que parecía sin alma, que nunca pudo dar la pelea y fue pasado por encima. Intentaron reaccionar con un tanto de Ray Vanegas, pero en la segunda etapa sufrió dos mazazos, que los dejaron tendidos en la lona. Nunca se lograron recuperar. Y ese camino que parecía ir derecho a la clasificación se desvanecía. Sin embargo, un izquierdazo en Cali los hizo revivir: Danilo Arboleda igualaba el encuentro para el América frente a La Equidad, resultado que le sirvió a los albos para entrar a los ocho.

Jaguares 1-2 Júnior

Júnior Club empezó pisando fuerte. Teófilo Gutiérrez marcó a los dos minutos de juego para darle la tranquilidad a su equipo, que comenzó la jornada en el borde del abismo: en la octava posición, con varios equipos respirándole en la nuca. Pero ese gol le daba un respiro a los barranquilleros, que lucharon insistentemente para mantenerse en el grupo que iba a los cuartos de final. Sin embargo, recibieron un golpe duro. Los locales y su insistencia encontraron su premio. Ricardo Steer marcó el empate y dejaba a los tiburones pendientes de resultados de terceros, sobretodo por la forma en la que jugaba el cuadro de Montería. Pero apareció Yonny González, quien cruzó el balón a la salida Nelson Ramos, para marcar el segundo. El encuentro terminó 2-1, con los visitantes sacando su jerarquía y asegurando la clasificación entre los ocho.

Santa Fe 1-0 Millonarios

Los hinchas de Santa Fe lo tenían como el partido de la venganza de aquella final en la que Millonarios se coronó campeón de la Liga. Dicen que es un plato que se come frío, pero los cardenales se lo comieron tibio. No han pasado más de cinco meses desde aquel golpe al corazón que sufrieron después de aquel gol de media distancia de Henry Rojas, que le dio el título a los azules, y este viernes se veían como jueces de los embajadores. Con una victoria los sacaban de carrera. Era lo único que les servía, por los resultados que se daban en las otras plazas. Y José Moya se encargó de hacer el sueño de los seguidores rojos una realidad: marcó el gol con el que Santa Fe ganó 1-0 y dejó eliminado a Millonarios de los ocho.

América 1-1 La Equidad

Con la noticia de que Pedro Felicio Santos iba a continuar como técnico de América después de mitad de año, el cuadro rojo afrontó su último encuentro de un semestre gris: en el que gastó mucho y no mostró resultados. Quedó eliminado de la Copa Sudamericana y de la Liga. Los objetivos que tenía el presidente del club, Tulio Gómez, se fueron por la borda por la indisciplina de los jugadores. Con el cambio de técnico intentaron revivir, pero no les alcanzó. Este domingo hicieron de jueces de La Equidad, que hasta el minuto 75 era la gran sorpresa de la jornada, debido a que se estaba clasificando dentro de los ocho mejores. Por fuera se estaba quedando el Once Caldas, que estaba tendido en Barrancabermeja. Pero apareció Danilo Arboleda para marcar el 1-1, quitarle las esperanzas a los aseguradores y darsela a los de Manizales.

Bucaramanga 2-2 Rionegro

Rionegro necesitaba un milagro para clasificar: que se dieran una serie de resultados y golear. No le quedaba de otra. Y comenzó haciendo lo suyo. En 22 minutos vencían 2-0 al Atlético Bucaramanga. Les faltaban cuatro goles para lograr la epopeya, pero la gasolina no dio. Alianza Petrolera les estaba dando una mano con el Once Caldas, América con La Equidad y Santa Fe con Millonarios, durante tres estuvieron a dos tantos del Caldas, pero empezó la remontada leoparda: Marlon Torres y Sergio Romero se encargaron de igualar el partido y aplastar los sueños del equipo antioqueño. 2-2 finalizó el encuentro y el semestre para ambas escuadras.