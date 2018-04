Deportes Tolima aseguró su tiquete a la segunda fase y complicó a Millonarios

Redacción deportes

El cuadro dirigido por Alberto Gamero conquistó su quinta victoria consecutiva mientras el de Miguel Ángel Russo deberá ganar sus tres partidos restantes para no ser eliminado.

Quinta victoria consecutiva y ya son siete partidos invictos en la Liga Águila. Deportes Tolima respetó su casa, se impuso por la mínima diferencia frente a Millonarios y aseguró su tiquete entre los ocho mejores del torneo. La mano de Gamero.

A 45 segundos del pitazo final, el equipo pijao anotó el primero, pero su tanto fue anulado por un cerrado fuera de lugar de Rafael Robayo. Sin embargo, a 45 segundos del final del primer período, en tiempo de descuento, se sacaron la espina, pues Ángelo Rodríguez aprovechó un rebote y festejó el único gol del compromiso en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El sanandresano se redimió luego de fallar un mano a mano claro con Wuilker Faríñez.

El cuadro capitalino, que venía de dejar una buena imagen en su goleada ante Deportivo Lara en la Copa Libertadores, no tuvo profundidad, ideas y claridad en un su juego. También tienen la cabeza puesta en el duelo de este martes en Barquisimeto por el certamen continental, otra vez ante los venezolanos. Juan Camilo Salazar ingresó a los 64 minutos a intentar revertir el marcador con su velocidad y desequilibrio, pero no era la noche de Millonarios. Huérfano y Quiñones no tuvieron un buen partido y Del Valle retrocedió a colaborar en la generación de juego.

Una derrota que cayó muy duro en la escuadra de Miguel Ángel Russo: los vigentes campeones deberán ganar sus tres partidos restantes (Huila, Santa Fe y Envigado) para tener vivas sus aspiraciones en la Liga Águila. Un contraplano del presente del Tolima, que con 31 unidades ya piensa en las fases finales del torneo.

Y su entrenador, Alberto Gamero, hizo historia: se convirtió en el primer técnico en clasificar 14 veces a la segunda fase de la liga colombiana. Y su mérito es aún mayor ya que no lo hizo con equipos grandes (siete veces con el Chicó, 6 con el Tolima y 1 con el Itagüi).