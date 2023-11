Deportivo Cali cumple 111 años de historia. 111 años de alegría

El plantel del Deportivo Cali que quedó campeón del fútbol colombiano en 1996. En ese equipo destacaron Miguel Calero, Hamilton Ricard y Arley Betancourth. Foto: Deportivo Cali

Hoy se permite creer y divagar, porque el 23 de noviembre de 1912 nació el equipo de fútbol más longevo de Colombia, el Deportivo Cali. Aquella tarde calurosa y húmeda. Aquel sábado tórrido, desprendido y lacónico.

Aquel mágico día; Juan Pablo, Fidel y Nazario Lalinde se reunieron a hablar de fútbol, con la idea difusa e improvisada de formar un club, gracias al fuerte fanatismo que habían adquirido tras sus años académicos en Inglaterra.

Todas las propuestas fueron válidas y todos los deseos parecían materializarse en el aire pesado del ambiente. Las risas se mezclaban con el sudor de sus frentes y el color verde empezó a tomar fuerza por encima de otras propuestas más borrosas, que respondían principalmente a fanatismos adquiridos en el viejo continente. Ese sábado se firmó el acta en la que nació oficialmente el Cali Football Club, hace 111 años.

Y sería imposible e impropio olvidar hoy a Jorge Ramírez Gallego, máximo goleador histórico del equipo azucarero con 168 tantos anotados. Solitario y distanciado de Alberto Jesús Benítez y Ángel María Torres, que le siguieron la pista desde la lejana y cómoda lobreguez.

Jorge Ramírez, además, hizo parte del equipo que ganó la primera estrella verdiblanca, en 1965, bajo la tutela del técnico argentino Francisco “Pancho” Villegas, dejando rezagado a Atlético Nacional, que terminó segundo luego del todos contra todos.

Ramírez logró ganar el torneo con Cali en otras tres ocasiones, en 1967, y de forma consecutiva en 1969 y 1970, para luego retirarse de forma definitiva del fútbol profesional en 1975, cuando ya no defendía más los colores del Cali.

La tercera corona que consiguió el goleador con el equipo Azucarero, en 1969, fue además la última en que el equipo fue dirigido por el Pancho Villegas, que luego fallecería en 1975 en México, con apenas 59 años, dejando en el fútbol colombiano y en el club, un vacío irremplazable y lúgubre.

No sería cortés olvidar a Faryd Mondragón, que debutó en el equipo en 1990, con apenas 19 años, y que volvió al equipo para retirarse en 2014 con 43 años. No sería loable no recordar que fue gracias a su gran desempeño en Cali que fue convocado al mundial de Brasil 2014, con lo que consiguió convertirse en el jugador más veterano en jugar un mundial de fútbol, título que solo sostuvo hasta el mundial de Rusia 2018, donde el arquero egipcio Essam El Hadary, se lo quitó.

Es menester recordar al Pibe Valderrama, que defendió por cuatro años la camiseta azucarera y que logró meter 25 goles y alcanzar 2 subcampeonatos. También se apodera de un poco de la historia de Cali Mario Alberto Yepes, que entrenó al club en la temporada del 2016- 2017 y que ganó la liga, como jugador, en 1998.

También han pasado por el equipo Rafael Santos Borré, Héctor Cárdenas, Teófilo Gutiérrez, Rafael Dudamel y otros muchos que no cabrían en estas líneas.

El Deportivo Cali tiene en el momento 10 estrellas, es el cuarto equipo colombiano más laureado en este rubro, detrás de Atlético Nacional, Millonarios, y su rival acérrimo, América de Cali. También posee una Copa Colombia y una Supercopa, y es el equipo con mayor número de subcampeonatos consumados, 14 en total.

Pero hoy, día en que se conmemora su fundación, no se puede dejar pasar el hecho imborrable de ser el primer equipo colombiano en llegar a una final de la Copa Libertadores de América, en 1978; donde cayó frente a Boca Juniors, en la Bombonera, 4-0, tras un partido de ida supremamente igualado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Feliz cumpleaños Deportivo Cali.

