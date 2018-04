Deportivo Cali venció a Santa Fe y se mantiene invicto en Palmaseca

Redacción deportes

Saber aprovechar las oportunidades separa a los grandes equipos de los demás. El Deportivo Cali, que apostaba al ímpetu y la velocidad de sus jugadores, pero que no creaba opciones sobre la portería de Independiente Santa Fe sacó ventaja de la expulsión de Carlos Arboleda para derrotar al cuadro bogotano 3-0, mantener su invicto como local y afianzarse dentro del grupo de ocho de la Liga Águila.

A velocidad pura, con transiciones rápidas y el juego ofensivo creado desde la recuperación, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se atacaron en el estadio de Palmaseca. Ambos equipos, acoplados a la mentalidad uruguaya, fueron vehementes, impetuosos, pero no crearon ninguna opción contra la portería rival. El juego iba y venía sin mucha pausa. La mitad del campo parecía una simple estación cuando el balón dejaba el campo. De resto, las ofensivas pasaban a toda marcha por ese sector y después de tres cuartos de campo las defensivas se imponían con la presión y el juego fuerte.

Así se fueron los primeros 45 minutos entre dos equipos en los que corre el ADN uruguayo. Se luchó, se peleó hasta el final. No hubo tregua entre ninguno de los dos, pero las ideas y la creación de juego estuvieron ausentes. No aparecieron. El Cali fue el que terminó con la mejor opción. Tras pelear por la posesión del balón, Didier Delgado metió un centro preciso a la cabeza de José Sand, quien no logró cabecear bien y su remate se fue desviado.

En la segunda parte, Santa Fe salió con la portería de Camilo Vargas entre ceja y ceja. Querían desequilibrar el encuentro en los primeros minutos. Y tuvieron en las oportunidades en los pies de Anderson Plata. El delantero sacó dos remates peligrosos, aunque ambos hicieron revolcar al arquero del cuadro azucarero, salieron desviados. El primero en una mejor posición que el segundo. Pero todo ese ímpetu se fue con la expulsión de Carlos Arboleda, que fue el inicio de la reorganización táctica por parte de los dos equipos.

En el Cali entraron Andrés Felipe Roa y Fabián Sambueza para intentar darle más juego al equipo y con el paso del tiempo los locales empezaron a meter a los bogotanos en su propia portería. Gregorio Pérez optó por darle ingreso a Carlos Henao para conformar una línea de tres y poder contener a los vallecaucanos. En ocasiones intentaron salir con la velocidad de Wilson Morelo, e incluso contaron con una oportunidad, pero el delantero no logró ser preciso y el balón se fue desviado. Después, más de lo mismo: los verdes encima de los rojos.

Y tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. En un tiro de esquina por zona izquierda, Nicolás Benedetti metió un centro que cabeceó Dany Rosero Valencia, el balón le quedó a Abel Aguilar, quien estaba en fuera de lugar, y solo frente a la portería abrió el marcador para el cuadro verde. El asistente dos, Mauricio Escobar, quien estaba frente a la jugada ignoró completamente la posición del mediocampista y validó la anotación. Un gol que puso a vibrar a los fanáticos de un Deportivo Cali, que es tercero en la tabla de posiciones.

Fue un golpe que dejó a los santafereños sin reacción y el que abrió los caminos para el equipo verde. Santa Fe empezó a dejar más espacios, que fueron bien aprovechados por los rivales. Pase profundo a Benedetti, quien también estaba en posición de fuera de juego y nuevamente el juez de línea Escobar lo ignoró. El mediocampista metió un centro que intentó despejar José Moya, pero la pelota rebotó en el pecho de José Sand y terminó entrando al fondo de la red al minuto 88. Segundo y locura en Palmaseca, que se intensificó dos minutos después.

Pase a Sambueza, quien habilita a Sand y el delantero argentino, de primera, marcó el segundo en su cuenta personal y el tercero para los locales. Un tanto que selló el marcador para el Deportivo Cali, que supo aprovechar el hombre de más para quedarse con su séptima victoria en la Liga y afianzarse dentro de los ocho primeros de la Liga.