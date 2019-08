Deportivo Cali y Atlético Nacional igualaron sin goles en Palmaseca

Redacción Deportes - @DeportesEE

Apenas a los tres minutos de partido un cabezazo de Carlos Rodríguez asustó al equipo Atlético Nacional, que hasta la media hora de juego no encontró la forma de generarle peligro a la defensa verdiblanca. Lo hizo con un remate de media distancia de Jarlan Barrera. En el Cali también intentaron por esa vía el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno y el lateral Juan Camilo Angulo. (PSG habría rechazado oferta por Neymar que incluye a James)

En el final del primer tiempo Jarlan volvió a probar con su talentosa pierna izquierda pero Johan Wallens evitó su celebración. En la etapa complementaria Dinenno no contó con oportunidades para vulnerar la portería visitante, custodiada por José Fernando Cuadrado, quien evitó que el juvenil Andrés Arroyo anota tras ganarle un mano a mano y posteriormente observó cómo su compañeros Hernán Barcos y Daniel Muñoz estrellaron dos balones en el palo.

Así como el Cali fue superior en la parte inicial, en el segundo tiempo Nacional superó al cuadro local, que se quedó con uno menos por la expulsión de Andrés Balanta por doble tarjeta amarilla. Primera tarjeta roja para el volante verdiblanco en lo que va de la Liga Águila. Barcos volvió a probar con un impacto desde fuera del área, pero Wallens respondió de manera destacada y salvó al elenco azucarero. (Copa Libertadores: Boca goleó en Ecuador y quedó a un paso de las semifinales)

En los instantes finales del compromiso Atlético Nacional ratificó su superioridad, pero no logró convertir el tanto de la victoria y se tuvo que conformar con el 0-0 definitivo en el estadio del Deportivo Cali, que en la siguiente jornada, el sábado 24 de agosto, visitará a Millonarios en El Campín. Será un duelo de equipos de la parte alta de la tabla. El conjunto verdolaga, que parcialmente es segundo en la tabla de posiciones, jugará el próximo domingo el clásico paisa contra el Deportivo Independiente Medellín.

Los otros resultados del día fueron:

Atlético Bucaramanga 1-1 Deportes Tolima

Once Caldas 2-2 Patriotas

Envigado 0-0 Júnior

La fecha continuará este jueves con los siguientes compromisos:

Jaguares de Córdoba vs. Alianza Petrolera (4:00 p.m., Win Sports)

Independiente Medellín vs. Águilas Doradas (6:00 p.m., Win Sports)

Santa Fe vs. América (8:00 p.m., Win Sports)

El 4 de septiembre se disputarán los encuentros Unión Magdalena vs. Millonarios, Atlético Huila vs. Cúcuta Deportivo y La Equidad vs. Deportivo Pasto.