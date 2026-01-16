Deportivo Pereira arranca 2026 bajo vigilancia estatal y en medio de deudas

El plantel profesional del Deportivo Pereira atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia. Foto: Deportivo Pereira Oficial

Deportivo Pereira será uno de los encargados de dar el puntapié inicial de la Liga BetPlay 2026 este viernes, cuando reciba a Llaneros en el Centenario de Armenia. Lo hará en medio de un clima de incertidumbre. El equipo llega golpeado por una crisis que trascendió lo deportivo y que se reflejó en la salida de varios de sus principales jugadores.

Las bajas obedecieron a la falta de pagos, acumulada durante meses, lo que provocó la ruptura del proyecto que había llevado al club a vivir el momento más importante de su historia. Hace poco más...