Deportivo Pereira arranca 2026 bajo vigilancia estatal y en medio de deudas

El cuadro matecaña vuelve a la cancha, pero no a la calma. Así llego a la primera fecha de la Liga BetPlay 2026, en la que tendrá como rival a Llaneros.

Daniel Bello
16 de enero de 2026 - 10:12 p. m.
El plantel profesional del Deportivo Pereira atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia.
Deportivo Pereira será uno de los encargados de dar el puntapié inicial de la Liga BetPlay 2026 este viernes, cuando reciba a Llaneros en el Centenario de Armenia. Lo hará en medio de un clima de incertidumbre. El equipo llega golpeado por una crisis que trascendió lo deportivo y que se reflejó en la salida de varios de sus principales jugadores.

Las bajas obedecieron a la falta de pagos, acumulada durante meses, lo que provocó la ruptura del proyecto que había llevado al club a vivir el momento más importante de su historia. Hace poco más...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

