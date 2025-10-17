🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
17 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
¿Cómo funciona el sistema del descenso en el fútbol profesional colombiano?
El sistema de promedios del fútbol colombiano es uno de los más polémicos del continente. Mientras en la mayoría de ligas los peores del año descienden directamente, en Colombia se castiga la regularidad de tres temporadas. ¿Por qué se mantiene y a quién beneficia?
