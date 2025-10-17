Logo El Espectador
17 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.

¿Cómo funciona el sistema del descenso en el fútbol profesional colombiano?

El sistema de promedios del fútbol colombiano es uno de los más polémicos del continente. Mientras en la mayoría de ligas los peores del año descienden directamente, en Colombia se castiga la regularidad de tres temporadas. ¿Por qué se mantiene y a quién beneficia?

Juan Carlos Becerra

Juan Carlos Becerra

Unidad de Video

