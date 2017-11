Día clave en la lucha por el descenso en el fútbol colombiano

Redacción deportes

Siete partidos se jugarán este domingo en el fútbol profesional colombiano, tres de ellos claves para la lucha por mantenerse en primera división: Bucaramanga enfrenta a Jaguares en el estadio Alfonso López de la capital santandereana; Cortuluá recibe al Atlético Huila en el Pascual Guerrero e Independiente Santa Fe jugará contra el América de Cali en el Nemesio Camacho El Campín. Estos compromisos se disputarán al tiempo, a partir las 4:00 p.m.

A falta de dos fechas para terminar el todos contra todos, cuatro equipos están separados en cinco puntos en esa pelea por no descender. Cortuluá, que tiene un partido menos, es el equipo que al inicio de esta jornada se iría junto con Tigres a la B el próximo año. El equipo del corazón del Valle tiene 128 unidades, está a cuatro de Jaguares y a tres de Atlético Bucaramanga, también con un encuentro menos.

En la tabla del descenso, lo que importa es el promedio. Cantidad de puntos sumados por partidos jugados en los últimos tres años, razón por la que Bucaramanga con 131 unidades en 117 encuentros (promedio de 1.119) está arriba de Jaguares que suma 132 en 118 compromisos (promedio de 1.118). No obstante, todos los equipos terminarán con la misma cantidad de partidos jugados (120), razón por la que los puntos sumados al final sí definirán los equipos que descenderán.

Para Cortuluá el partido contra Atlético Huila es clave. Una derrota lo podría dejar herido de gravedad. Frenado con 128 unidades mientras los otros van sumando. Lleva seis derrotas consecutivas en la liga así que este domingo sí o sí el cuadro vallecaucano tiene que sumar para no quedar agonizando al borde del abismo en el que ya está Tigres.

Por su parte, Bucaramanga y Jaguares se enfrentan en la capital santandereana. Partido que será clave para uno de los dos. Los leopardos han sumado seis puntos de los últimos 21 que ha disputado y se ubica en los últimos lugares del todos contra todos con 16 unidades. Los ahorros se le agotaron a los santandereanos, que necesitan ganar para dar un paso importante en la permanencia en primera división. Mientras que los cordobeses vienen mostrando un buen fútbol. Colectivamente es el mejor equipo de los que se encuentran disputando el descenso y está cerca de lograr el objetivo de la temporada, que es mantenerse en primera división.

Por último, América, que tras el partido contra Independiente Medellín se tomó un respiro grande, visita a Independiente Santa Fe. El cuadro escarlata ha logrado superar la presión de esa lucha por no caer a la B nuevamente. Desde la llegada de Jorge Polilla Da Silva está invicto y de a poco va dejando atrás los fantasmas. No obstante, no se puede descuidar. Cortuluá, Jaguares y Bucaramanga lo siguen de cerca y cualquier despiste puede ser fatal. Una victoria en Bogotá podría salvar por completo al cuadro rojo y sacarlo de esta lucha por mantenerse en primera.

Quedan dos fechas para saber el desenlace de una historia, que este domingo abre un nuevo capítulo. Es un domingo clave en la lucha por no descender.