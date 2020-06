Diego Abadía: La nueva apuesta goleadora de Millonarios

El canterano del club embajador, goleador y campeón del Torneo Nacional Juvenil en 2019, es la nueva carta del técnico Álberto Gamero en el ataque tras la salida del tico José Guillermo Ortiz.

Parece que los líos en Millonarios son inherentes a su historia. Ni en esta época de pausa y crisis en todos los ámbitos el equipo capitalino dejó de presentar dificultades en la conservación de su plantel profesional. El presente de los embajadores parece de novela, pues, en menos de una semana, la plantilla del primer equipo se empezó a desmoronar en varios sectores: Wuilker Faríñez, arquero titular, fue cedido en condición de préstamo al Lens de Francia; Jefferson Martínez, guardameta, y Hansel Zapata, volante ofensivo, parece que no seguirán en el equipo porque la institución no tiene el dinero suficiente para adquirir sus pases.

Aunque ya se anunció la llegada de Christian Vargas, arquero de treinta años proveniente de Atlético Bucaramanga, el club parece enfrentar un momento que le exige estar alerta para no perder una estructura que nadie pensó que se iba a desbaratar en medio de la cuarentena. El primer jugador, además de los ya mencionados, que anunció su salida fue el delantero costarricense Guillermo el Tico Ortiz, goleador del equipo con diez tantos en 22 partidos jugados. Su ausencia preocupa a la hinchada, que veía en el jugador la esttperanza más clara de gol. Y ahora, si sumamos el caso de Zapata, la parte ofensiva en Millonarios quedaría coja para retornar a las competiciones que, si se cumplen los protocolos y garantías, se podrían reanudar en agosto.

PUBLICIDAD

Tras esta serie de infortunios para el cuadro albiazul, los dirigentes optaron por promover a jugadores de la cantera y así seguir trabajando en un proyecto que se arrancó con la asesoría de Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico en el 2017. Así, jugadores como Juan Moreno (arquero), Andrés Llinás (defensa central), Juan Camilo García (volante ofensivo) y Diego Abadía (delantero) hacen parte de la apuesta de las divisiones menores de Millonarios para sumar ideas y juventud en el plantel profesional.

Diego Abadía fue campeón y goleador de la Súper Copa Juvenil FCF 2019, nombre del torneo sub-20 en Colombia. Con 24 anotaciones el delantero nacido el 1° de mayo de 1999 en Carepa, Antioquia, logró llamar la atención de Jorge Luis Pinto, quien dirigió a Millonarios en 2019 y le dio el aval de practicar con el equipo profesional.

“Para mí fue un sueño pasar la malla negra que está en la sede. El día que me llamaron y me dijeron que iba a hacer parte del equipo profesional fue una gran emoción. Estaba muy ansioso por entrenar. Ese primer día estaba entrenando con la sub-20 y me llamaron, pasé el portón, y el profe me dijo que era para que me quedara ahí. Esa semana entrené con el equipo profesional, pero igual me tocaba ir al sub-20. Un día llegue, ahí nos dan desayuno, yo me estaba cepillando los dientes y me llamó el profesor Pinto y me dijo: ‘Desde este momento haces parte del equipo profesional, este es tu camerino, te vas a cambiar en este puesto; me llevó a donde los utileros, les dijo qué número iba a llevar; me presentó con el equipo y les dijo que haría parte de la plantilla profesional”, afirmó Abadía en una transmisión en vivo que realizó Millonarios en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

¿Qué acercó al pequeño Diego al fútbol? Según contó, fue su tía, quien jugaba en los torneos de su barrio, la que lo llevó a querer este deporte. Descalzo, sin camisa, en las calles que también son canchas, y haciéndose inmune a las piedras y lo inestable del suelo, Abadía le entregó sus días a la pelota que lo ha hecho soñar con jugar en Boca Juniors, en uno de los dos equipos de Manchester o, por el presente, en el Bayern de Múnich, donde milita el futbolista que más admira es Robert Lewandowski.

Su primer equipo fue Talento Fútbol Club, de Chigorodó, Antioquia. A sus diez años decidió que se entregaría de lleno al fútbol y a los goles provocados por su talla y sabiduría para definir bajo presión. Su familia siempre lo apoyó y no le impuso el camino de todos para triunfar. Ese respaldo terminó dándole la razón y con el paso del tiempo se fue adaptando cada vez más a las exigencias y la disciplina que requiere el deporte.

Con quince años de edad decidió migrar a la capital. Así, desde 2014 hace parte de Millonarios. El azul, color que siempre le ha gustado, empezó a adherirse a su indumentaria y su cotidianidad. Y, de la mano de entrenadores como Nelson el Rolo Flórez y José Gómez, Diego Abadía fue entendiendo su rol dentro de la cancha y perfilando su mentalidad de goleador, haciéndose un líder y un jugador que sabe encarar y tiene las virtudes físicas y mentales para ser afín al gol.

PUBLICIDAD

Mientras la cuarentena termina, Abadía ha tenido tiempo para acercarse a su familia, que le provoca nostalgia cuando está lejos, porque si bien entiende que para triunfar en el fútbol hay que entregarse en cuerpo y alma, no deja de reconocer que uno de los sacrificios que más cuesta realizar es el de permanecer distanciado de los seres queridos.

Desde hace años el delantero antioqueño forjó una gran amistad con Juan Moreno, otro canterano y arquero que ha estado entrenando con el equipo profesional desde 2017 como tercer guardameta. Juntos han hecho un camino similar y han hecho de la camiseta de Millonarios y de la pelota unos canales que fortalecen su vínculo y que les facilita, pese a la distancia dentro de la cancha, entenderse y hacer que los demás también se entiendan dentro del engranaje del equipo.

Ahora se presenta la oportunidad soñada. Aunque Abadía anhela debutar y marcar contra Santa Fe, sabe que el regreso del fútbol en Colombia será también su llamado a hacer historia, a enderezar el camino del club y ser, de nuevo, el protagonista de los gritos de gol y de, tal vez, ser el responsable de una nueva hazaña y un nuevo capítulo de aquellos que han salvado patria en Millonarios.