Dimayor confirmó sanción a Once Caldas por disturbios en el estadio Palogrande

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor decidió en la tarde de este martes que Once Caldas tendrá que hacerse responsable de una fuerte sanción, luego de los disturbios ocurridos la semana pasada dentro del estadio Palogrande y a las afueras del mismo.

Según reporta la entidad, el club de Manizales es “sancionado con derrota por retirada o renuncia y multa de $23.200.000 pesos” por abandonar el terreno en el minuto 89 antes del final del encuentro disputado frente a Alianza Petrolera. Ante esto, el reglamento indica que el marcador final es de 3-0 a favor de los ‘aurinegros’.

A su vez, el estadio Palogrande no podrá contar con público durante tres fechas. La tribuna norte, donde se ubica la barra ‘Holocausto Norte’, recibió cuatro jornadas adicionales de sanción tras la invasión a la cancha y la agresión a jugadores, cuerpo técnico, logística y árbitros. Por este comportamiento, Once Caldas tendrá que pagar un adicional de $13.920.000 pesos.

Ante esto, el club blanco se pronunció a través de Twitter. “Como club acatamos la determinación de la Comisión, no obstante, se presentarán los recursos de reposición y apelación. Además, manifestamos nuestro rechazo a todo tipo de acciones violentas que no representan los valores de Once Caldas”, mencionó el comunicado.

Once Caldas marcha en el último lugar de la tabla de la Liga BetPlay con 11 puntos en 14 partidos jugados. Su próximo encuentro será este miércoles 26 de abril a las 2:00 de la tarde frente a Boyacá Chicó. El cuadro blanco necesita sumar para alejarse del descenso.

