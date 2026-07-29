Dimayor, contra las cuerdas: ¿qué es lo que exigen los ocho grandes del FPC?

Los ocho clubes más representativos del fútbol colombiano —América, Atlético Nacional, Millonarios, Junior, Santa Fe, Independiente Medellín, Deportivo Cali y Once Caldas— hicieron pública una postura conjunta en la que informaron que no autorizarán el uso de sus derechos de imagen para un nuevo acuerdo de transmisión hasta que se modifique el actual esquema de reparto de los ingresos. Le explicamos de qué van estas exigencias.