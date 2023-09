La Dimayor se pronunció sobre la investigación de la SIC: esto dijo

Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano. Foto: DANIEL IANNINI - DANIEL IANNINI

Tras el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio de abrir una investigación y de haber formulado un pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y varios de los equipos que han participado en la Liga Femenina desde su creación en 2017, la Dimayor, en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo, se pronunció este viernes por medio de un comunicado en el que aclara su postura como institución frente a este hecho

Según la Resolución que lleva el número 56062 del 20 de septiembre de 2023, se " habría corroborado la hipótesis que sugiere que los agentes del mercado en cuestión habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia, desde el 2017 a la actualidad”.

Puede leer: Así funciona el supuesto cartel que busca impedir el fútbol femenino en Colombia

Alianza Petrolera, América, Atlético FC, Atlético Huila, Bogotá FC, Bucaramanga, Cali, Chicó, Cortuluá, Cúcuta, Envigado, Equidad, Fortaleza, Llaneros, Junior, Millonarios, Nacional, Once Caldas, Orsomarso, Pasto, Patriotas, Quindío, Real Cartagena, Real Santander, Santa Fe, Tolima y Unión Magdalena son los equipos investigados.

Pero no solo son los clubes, la investigación y el pliego de cargos es contra Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor; Eduardo Méndez, Diego Perdomo, Jorge Enrique Vélez, Carlos Mario Zuluaga, Carlos Barato y Óscar Ignacio Martán.

En una rueda de prensa convocada para este viernes, Jaramillo leyó el comunicado y posteriormente respondió a las inquietudes de los medios de comunicación.

El comunicado de la Dimayor

“En relación con las investigaciones que adelantan los entes gubernamentales con respecto al fútbol colombiano, nos permitimos informar que, ayer, conocimos a través de los medios de comunicación, la resolución de la apertura de investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y 32 clubes por presuntos actos anti competitivos en la liga profesional femenina. Hasta el momento, no hemos sido notificados.

Le recomendamos: SIC revela los detalles sobre la investigación al fútbol colombiano

Somos totalmente respetuosos de las autoridades, por lo que atenderemos todos los requerimientos de la SIC y responderemos con integridad y total solvencia sus inquietudes, pues estamos convencidos de que todas las sospechas o dudas que pueda tener el ente de control sobre el proceder frente al fútbol femenino serán desvirtuadas en el proceso, ya que tenemos la absoluta tranquilidad de que se ha respetado la normatividad vigente en Colombia.

Somos absolutamente conscientes de que el fútbol femenino en Colombia existe gracias a los esfuerzos que hemos realizado conjuntamente la Dimayor, los 36 equipos que la conforman, la Federación Colombiana de Fútbol y la Difutbol. Sin duda, todavía nos hace falta recorrer un camino y hay muchas cosas por mejorar, pero el fútbol femenino cuenta con todo nuestro respaldo.

Adicionalmente, en días pasados, nos reunimos con el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, y aceptamos su invitación para iniciar una mesa de diálogo con la asociación colombiana de futbolistas profesionales, solicitud que por supuesto atenderemos cuando el Ministerio lo determine”.

Lo que dijo Fernando Jaramillo en rueda de prensa

Con respecto a la versión que se dio en las últimas horas de denunciar ante la FIFA una intervención estatal, que podría derivar en una desafiliación y por ende en la cancelación de varios eventos deportivos, Fernando Jaramillo aseguró que: “No se habló de que nosotros mismos hagamos un llamado a la FIFA para su intervención. Eso no tiene sentido. Hablamos del momento del fútbol profesional, que no es un momento fácil por las investigaciones que se tiene abiertas. Pero confiamos en nuestra capacidad, lo que significa el fútbol profesional para el país, no consideramos esto como una persecución del Gobierno, pero sí que algunas entidades del Gobierno que actúan separadamente de manera desorganizada no han sido conscientes de la dimensión de lo que están haciendo y del impacto que puede tener en el fútbol en Colombia. Somos respetuosos. Vamos a utilizar todos los medios jurídicos para demostrar qué hemos hecho”.

Le puede interesar: Para ver de nuevo: el gol de Linda Caicedo en el Mundial, nominado al premio Puskás

Jaramillo fue enfático en decir que: “Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho, en medio de los compromisos con los jugadores, las jugadoras, los hinchas y todo el ecosistema del fútbol. Estamos confiados en lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Esto desestimula la participación de muchos clubes”.

Sobre los puntos que mencionó la SIC como base para investigar al fútbol colombiano, Jaramillo se abstuvo de responder sobre estos, pues aseguró que eso precisamente es materia de investigación

El presidente de la Dimayor se refirió a las reuniones que ha tenido con el ministerio del Deporte sobre la Liga Femenina y comentó que: “Ayer estuve hablando con la ministra, y ella tuvo una reunión muy productiva con los 36 clubes donde se habló del compromiso que se tiene con el desarrollo de la Liga Femenina. Esto es un poquito contradictorio con lo que está sucediendo. Le expresamos el costo real de la Liga. Yo tengo que ser sincero”.

“Es un costo bastante alto de lo que significa el tema logístico. Como ejemplo, una Liga de 150 partidos, más o menos el costo es de unos $6.000.000.000 Y eso solo la logística, pero los clubes invierten un promedio de $150.000.000 o $200.000.000 para las nóminas por mes, eso nos da un costo más o menos de $30.000.000.000, o sea que una Liga Femenina cuesta aproximadamente $40.000.000.000. No rechazamos ni mucho menos los aportes del ministerio”, aseguró.

“Nos sentimos complacidos de que reconozcan un esfuerzo por parte de una manifestación clara de una ayuda, pero tenemos que ver, en contexto, ver qué significa el costo de una Liga Femenina. Estamos totalmente sintonizados con la ministra en trabajar en pro de la Liga Femenina”, agregó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador