“Dimayor tiene un hueco financiero de más de $13.000 millones”: Fernando Jaramillo

El presidente de la entidad que maneja el fútbol profesional en Colombia espera que 2021 sea el año de la recuperación económica y deportiva para el balompié nacional.

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Fernando Jaramillo, aseguró que aunque en 2020 los clubes de primera y segunda división perdieron mucho dinero y que la entidad que los agrupa “tiene un hueco financiero de más de 13 mil millones de pesos, el balance deportivo es positivo en un año muy difícil, porque jugamos cerca de 350 partidos en todas las competencias, el nivel fue muy bueno”.

Señaló, con respecto a la emergencia sanitaria, que “tuvimos un nivel de contagio de COVID-19 por debajo de la media nacional, aunque hubo equipos en los que se presentaron situaciones más complicadas, como Nacional, Júnior, Tolima y el mismo Millonarios”.

El diálogo con Caracol Radio, el dirigente advirtió que la recuperación será lenta debido a la incertidumbre que ha generado la pandemia y las limitaciones que han tendido los clubes para su funcionamiento, porque “el tema de la asistencia a los estadios es muy sensible para varios equipos, cuyos ingresos dependen en un 40 o 50% de las taquillas y eso no se dio y no sabemos hasta cuándo se va a poder dar”.

Al menos 20 de los 36 clubes de las categorías A y B afrontan problemas económicos. Aún así, hicieron un gran esfuerzo para participar, con ingresos limitados, en Liga, Copa, Torneo y Liga Femenina. Incluso debido a esa crisis y a la imposibilidad de responderles a sus acreedores, el Cúcuta Deportivo perdió el reconocimiento deportivo y entró en proceso de liquidación.

Jaramillo explicó que Dimayor propondrá al Gobierno crear una línea de crédito blando para el deporte organizado en la que se incluyan los clubes profesionales de fútbol “con el fin de darles liquides y flujo de caja”. También admitió que “existe mucha desconfianza entre los clubes” debido a los problemas administrativos que se presentaron este año en la entidad. Su objetivo es integrar más a los representantes de los equipos y poner en marcha proyectos conjuntos de beneficio para todos. “En 2021 vamos a jugar en los dos semestres y eso va a generar mayores ingresos. Hay muchas cosas por hacer, pero están dadas las condiciones para implementar grandes cambios en nuestro deporte”.

Con respecto al tema de la negociación entre el técnico Reinaldo Rueda y la Federación Colombiana de Fútbol para que el vallecaucano asuma como entrenador de la selección de mayores, Jaramillo se limitó a comentar que “siguen en conversaciones. Esperamos que lleguen al final. Hay una diferencia económica importante y eso es lo que se está tratando”, agregó.