Dos partidos para creer: Internacional de Bogotá se juega el paso a la semifinal de la Liga

Danna Gaviria, jugadora de Internacional de Bogotá. Foto: Danna G

Internacional de Bogotá mantiene intacto el sueño de llegar a las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Después de cuatro jornadas de los cuadrangulares, el equipo capitalino suma cuatro puntos y ocupa la tercera posición del Grupo A, por detrás de Millonarios, que tiene ocho, y Atlético Nacional, que acumula seis. Internacional de Palmira también tiene cuatro unidades, aunque aparece en la cuarta casilla por diferencia de gol.

Con dos partidos todavía por disputar, la pelea por los dos cupos a la siguiente fase está...